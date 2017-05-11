«Ауди» проехала перекресток на красный и влетела в отбойник в Октябрьском районе

После столкновения с «Ниссаном» «Ауди» отлетела в отбойник
После столкновения с «Ниссаном» «Ауди» отлетела в отбойник

«Ауди», проехавшая перекресток в Октябрьском районе Новосибирска на красный свет, получила удар в бок от «Ниссана» и врезалась в дорожное ограждение.


Авария произошла в 13:40 на перекрестке ул. Волочаевской и Лазурной. «Nissan Cefiro двигался по Волочаевской со стороны ул. В.Высоцкого, Audi A4 — по Лазурной со стороны остановки "Детский сад". На перекресток "Ауди" выехала на красный сигнал светофора и получила удар в бочину от "Ниссана"», — сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Место аварии на углу ул. Волочаевской и Лазурной
Место аварии на углу ул. Волочаевской и Лазурной


От удара «Ауди» по инерции отлетела и врезалась в металлическую ограду.


Судя по фото с места аварии, у «Ауди» сильно помяты правое крыло, дверь и капот, у «Ниссана» сильно повреждена передняя часть кузова. По данным «Автоспаса», в машинах никто не пострадал.


У «Ниссана» сильно разбита передняя часть
У «Ниссана» сильно разбита передняя часть


Аварии на перекрестках в Новосибирске не редкость: недавно «Лада» выехала на пл. Ленина на красный свет и подбила 2 иномарки.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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