Из Новосибирска в Москву полетят новейшие самолеты с тихим двигателем

Airbus А320neo

S7 Airlines закупает 16 самолетов Airbus А320neo — первых пассажиров этих лайнеров отправят из Новосибирска в Москву.





Об этом сообщил 11 мая гендиректор авиакомпании S7 Антон Ерёмин.





«Это достаточно новый самолет с принципиально новым двигателем. Мы будем первым эксплуатантом в России. Самолеты должны будут начать поступать с летних месяцев в парк. Я знаю, что первый маршрут будет "Новосибирск – Москва". Все контракты подписаны, сейчас идет поставка самолетов», — пояснил он и уточнил, что всего перевозчик планирует взять в лизинг 16 таких Airbus у лизинговой компании Air Lease Corporation (ALC).







В самолетах семейства A320neo есть 8 мест бизнес-класса и 156 экономкласса. Лайнеры оборудовали новыми двигателями, которые сокращают расход топлива и снижают уровень шума. Так, внешний шум A320neo на 19 дБ ниже требований Международной организации гражданской авиации ICAO, что сделало его самым малошумным лайнером в своем классе.





Напомним, сегодня S7 показала еще одну новинку своего парка — небольшой бразильский лайнер Embraer 170-LR, на котором новосибирцы будут летать в соседние регионы.