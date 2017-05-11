Новосибирский фотограф покорил 2 вулкана ради красивейших снимков

Вид с вулкана Авачинский

Известный новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров сделал захватывающие снимки камчатских вулканов.







Вместе со своим другом, альпинистом Романом Абилдаевым, Вадим уехал на Камчатку около 3 недель назад, а накануне опубликовал свои снимки в Facebook.







«У нас была неделя, и за эту неделю у нас было всего 2 дня с хорошей погодой, именно в эти 2 дня забрались на 2 вулкана — популярные вулканы у Петропавловска-Камчатского — Корякский и Авачинский», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вадим Махоров.







Температура на вершине, по ощущениям путешественников, была –10...–15 градусов





На каждый из вулканов путешественники ходили в разные дни. «Потому что на Корякский вулкан начинаешь восхождение где-то с тысячи метров и поднимаешься где-то до 3456 метров. То есть за день перепад [высот] — 2,5 тыс. метров, и без акклиматизации это тяжело физически. Мы вышли в три часа ночи, только в 2 часа дня были на вершине, а в лагерь мы пришли только часам к 6–7 вечера», — вспомнил Вадим.







Лиса на снегу Камчатки





Махоров добавил, что температуру воздуха на вулкане он не мерил, но, по его ощущением, было –10…–15 градусов, но в это время сильно дул ветер.







Высота вершины Корякской сопки — 3456 м, а Авачинской — 2741 м





Путешественникам понадобилось 2 дня, чтобы покорить два разных вулкана





Махоров отметил, что намерен еще раз съездить на Камчатку





На своей странице в Facebook Вадим Махоров также рассказал, что снимал видео на одном из вулканов.







«На оба восхождения я брал с собой дрон. Очень хотелось взлететь еще выше и заснять себя на вершине вулкана. Но погода в горах очень не предсказуема.





В первый раз мне не повезло, на вершине Корякского вулкана был ураганный ветер. Но во второй раз у меня получилось взлететь над Авачинским!





Я поднялся выше него на 500 метров и отлетел где-то на километр. Каково же было мое удивление, когда я увидел заснеженный кратер величиной в несколько футбольных полей», — написал Вадим.

Публикация от Vadim Makhorov (@makhorov) Апр 30 2017 в 6:18 PDT

В марте НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом путешествии Вадима Махорова — в Перу, где он снял озеро Титикака, радужные горы и «затерянный город» Мачу-Пикчу.

