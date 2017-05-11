В здании консульства Германии открылась турецкая закусочная с шаурмой-гигантом

Мясо с овощами в Германии не менее популярно, чем жареные колбаски. Фото Стаса Соколова
Мясо с овощами в Германии не менее популярно, чем жареные колбаски. Фото Стаса Соколова


В бизнес-центре на Красном проспекте, 28 заработало кафе Sofra с блюдами турецкой кухни в меню.


Заведение открыл предприниматель Даниэль Шарипов, на счету которого уже целый ряд собственных проектов (в том числе уже закрытые ресторан «Абрикос» и Turkish Cafe), также бизнесмен работает в других заведениях по найму. Как рассказал НГС.НОВОСТИ Шарипов, в новом кафе он намерен работать сам — следить за кухней, принимать заказы и общаться с клиентами.


Закусочная торгует преимущественно навынос. Фото Стаса Соколова
Закусочная торгует преимущественно навынос. Фото Стаса Соколова


Sofra заняла помещение на цокольном этаже, где раньше работало отделение компании S7 Airlines. Ближайшим соседом закусочной стало Генеральное консульство ФРГ в Новосибирске. В зале Sofra всего 4 маленьких столика на двоих, а еду предполагается продавать преимущественно навынос.


Стены и пол отделаны декоративной плиткой, имитирующей восточный ковер. Фото Стаса Соколова
Стены и пол отделаны декоративной плиткой, имитирующей восточный ковер. Фото Стаса Соколова


Большая часть блюд меню — это разные виды мяса и овощей в лаваше, которые здесь называются дурум или дёнер. Цены начинаются от 99 руб., а самый дорогой дёнер стоит 349 руб. и весит больше 700 граммов.


Даниэль Шарипов говорит, что решил открыть кафе именно здесь, потому что «живет рядом». Фото Стаса Соколова
Даниэль Шарипов говорит, что решил открыть кафе именно здесь, потому что «живет рядом». Фото Стаса Соколова


Кроме дёнеров и дурума в заведении можно заказать манты 3 видов (от 25 руб. за штуку), плов (170 руб.) и бургеры. Шарипов уверяет, что все рецепты закусочной, включая соусы — «такие же, как в Турции, никакого майонеза».


Sofra — уже второе заведение с шаурмой, которое открылось за последнее время на Красном проспекте, 28. Во второй половине апреля в пристройке к зданию со стороны ул. Октябрьской заработала точка сети «Дядя Дёнер» нового формата. Еще раньше здесь открылись кофейня Barista, магазин-кондитерская «Эстье» и ресторан Shisha.

Стас Соколов
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