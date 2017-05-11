В здании консульства Германии открылась турецкая закусочная с шаурмой-гигантом

Мясо с овощами в Германии не менее популярно, чем жареные колбаски. Фото Стаса Соколова







В бизнес-центре на Красном проспекте, 28 заработало кафе Sofra с блюдами турецкой кухни в меню.







Заведение открыл предприниматель Даниэль Шарипов, на счету которого уже целый ряд собственных проектов (в том числе уже закрытые ресторан «Абрикос» и Turkish Cafe), также бизнесмен работает в других заведениях по найму. Как рассказал НГС.НОВОСТИ Шарипов, в новом кафе он намерен работать сам — следить за кухней, принимать заказы и общаться с клиентами.





Закусочная торгует преимущественно навынос. Фото Стаса Соколова







Sofra заняла помещение на цокольном этаже, где раньше работало отделение компании S7 Airlines. Ближайшим соседом закусочной стало Генеральное консульство ФРГ в Новосибирске. В зале Sofra всего 4 маленьких столика на двоих, а еду предполагается продавать преимущественно навынос.







Стены и пол отделаны декоративной плиткой, имитирующей восточный ковер. Фото Стаса Соколова







Большая часть блюд меню — это разные виды мяса и овощей в лаваше, которые здесь называются дурум или дёнер. Цены начинаются от 99 руб., а самый дорогой дёнер стоит 349 руб. и весит больше 700 граммов.







Даниэль Шарипов говорит, что решил открыть кафе именно здесь, потому что «живет рядом». Фото Стаса Соколова







Кроме дёнеров и дурума в заведении можно заказать манты 3 видов (от 25 руб. за штуку), плов (170 руб.) и бургеры. Шарипов уверяет, что все рецепты закусочной, включая соусы — «такие же, как в Турции, никакого майонеза».





Sofra — уже второе заведение с шаурмой, которое открылось за последнее время на Красном проспекте, 28. Во второй половине апреля в пристройке к зданию со стороны ул. Октябрьской заработала точка сети «Дядя Дёнер» нового формата. Еще раньше здесь открылись кофейня Barista, магазин-кондитерская «Эстье» и ресторан Shisha.

