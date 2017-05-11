Губернатор Городецкий назначил себя главным отцом области

Владимир Городецкий
Владимир Городецкий

Губернатор Новосибирской области создал региональный совет отцов и возглавил его — новый общественный орган создан для популяризации института семьи. 


Постановление о создании совета подписано вчера, 10 мая, губернатором НСО Владимиром Городецким и опубликовано на сайте правительства.


Совет будет заниматься «укреплением института семьи и семейного образа жизни», говорится в положении. Также из документа, опубликованного на сайте правительства Новосибирской области, следует, что новая общественная структура займется «поддержанием престижа материнства и отцовства».


Совет отцов будет собираться на свои заседания не реже 2 раз в год. Проводить заседания будет либо сам Владимир Городецкий, либо его заместитель по совету Игорь Гришунин, также возглавляющий в Заксобрании НСО комитет по социальной политике. Впрочем, эту функцию могут поручить и одному из 39 членов совета, в который включены председатели советов отцов из районов области.


Большинство членов совета — руководители и заместители руководителей администраций районов, а также местные депутаты и руководители бюджетных учреждений. Впрочем, в новой общественной структуре нашлось место не только чиновникам — в совете будут заседать охранник Новосибирского аффинажного завода Петр Колосов, священник краснообского Казанского храма Андрей Ромашко и главный режиссер карасукского драмтеатра «На окраине» Александр Кобец.


Несмотря на то, что решения совета будут носить исключительно рекомендательный характер, контроль за их исполнением Владимир Городецкий возложил на вице-губернатора Александра Титкова, который в совет не вошел.


Областные власти впервые занялись проблемой отцовства, зато регулярно награждают многодетных жительниц региона медалями «За материнскую доблесть». Весной этого года НГС.НОВОСТИ публиковали откровенные истории сибирячек, которые родили по 5 детей, — они рассказали, как справляются с такой оравой и почему настоящая женщина обязана рожать много.

Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова

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