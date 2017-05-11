В «Толмачёво» показали новый бразильский самолет

Embraer 170-LR в «Толмачёво»

S7 Airlines начала выполнять рейсы из новосибирского аэропорта «Толмачёво» на новом бразильском узкофюзеляжном лайнере Embraer 170-LR — фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в салоне самолета.





Embraer 170 рассчитан на 78 пассажиров. Мягкие кресла в темной обивке из натуральной кожи расположены в 2 ряда по 2 кресла с проходом посередине. Телевизоров, наушников и других гаджетов в салоне нет. Снаружи самолет украшен ливреей в цветах авиакомпании — в ярких оттенках зеленого.





Салон Embraer 170-LR





Как рассказал 11 мая гендиректор S7 Airlines Антон Ерёмин, авиакомпания стала первым российским эксплуатантом самолетов такого типа. По его словам, в течение 2017 года в парк воздушных судов поступит еще 16 таких судов эконом-класса. Они способны летать на расстояния до 3900 км.





Кабина пилотов





Первый самолет базируется в новосибирском аэропорту «Толмачёво». На нем пассажиров будут отправлять в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой и другие города по нескольку раз в неделю. С 1 июля Embraer начнет летать в соседний Омск. Антон Ерёмин заверил, что сейчас S7 заинтересована в развитии межрегиональных перевозок. До Embraer парк воздушных судов авиакомпании состоял лишь из Airbus и Boeing.





Первый Embraer S7 Airlines уже базируется в новосибирском аэропорту





Всего компания закупила 17 таких самолетов





Багажное отделение самолета





Экипаж Embraer 170-LR





Обновленную ливрею Embraer 170-LR выполнило британское агентство Landor





Лайнер будет выполнять рейсы в ряд российских городов





Новый лайнер произвели в бразильском концерне Embraer S.A.



