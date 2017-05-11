Двое новосибирцев тяжело заболели после укусов клещей

Несмотря на то, что пик активности клещей еще не начался, четверо новосибирцев уже заболели клещевым энцефалитом

Уже 4 жителя Новосибирской области заболели клещевым энцефалитом — у двоих из них заболевание проходит в очень тяжелой форме.





С начала эпидсезона в Новосибирской области официально зарегистрировано 1914 клещевых укусов, рассказала сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова. По ее данным, в больницы обратились в основном пенсионеры (26 %), дошкольники (16 %), школьники (18 %).







Главный инфекционист НСО, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова сообщила, что клещевым энцефалитом заболели 4 взрослых — трое из районов области и одна жительница Академгородка.





«Два из них — это очень тяжелые случаи, с поражением центральной нервной системы», — констатировала инфекционист.







По информации Лады Самойловой, на территории садовых обществ клещи укусили 85 человек — большинство случаев отмечено в Новосибирском районе, в Бердске, в Искитимском районе и в Новосибирске. Кроме того, клещи укусили 7 человек в парках (Заельцовский парк, зоопарк и в районах области) и 88 человек — на кладбищах области, включая Заельцовское в Новосибирске.







Замглавы Роспотребнадзора подчеркнула, что информация о клещах в парках исходит от самих пациентов — и возможно, что человек заметил присосавшегося клеща гораздо позже времени укуса.





По словам Лады Самойловой, сейчас противоклещевая обработка в парках, детских оздоровительных лагерях, садовых обществах и на кладбищах еще не закончилась — специалисты обработали около 1 тыс. га.





Лариса Позднякова добавила, что вакцины на 2017 год закуплено достаточно — из областного бюджета на это выделено 140 млн руб.







Первый укус клеща в этом сезоне официально был зарегистрирован 21 марта. Пик активности клещей же придется на конец мая – начало июня. В 2016 году клещи покусали больше 1,5 тыс. жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек — для некоторых из них укусы оказались смертельными.