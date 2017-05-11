Двое новосибирцев тяжело заболели после укусов клещей

Несмотря на то, что пик активности клещей еще не начался, четверо новосибирцев уже заболели клещевым энцефалитом
Несмотря на то, что пик активности клещей еще не начался, четверо новосибирцев уже заболели клещевым энцефалитом

Уже 4 жителя Новосибирской области заболели клещевым энцефалитом — у двоих из них заболевание проходит в очень тяжелой форме.


С начала эпидсезона в Новосибирской области официально зарегистрировано 1914 клещевых укусов, рассказала сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова. По ее данным, в больницы обратились в основном пенсионеры (26 %), дошкольники (16 %), школьники (18 %).


Главный инфекционист НСО, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова сообщила, что клещевым энцефалитом заболели 4 взрослых — трое из районов области и одна жительница Академгородка.


«Два из них — это очень тяжелые случаи, с поражением центральной нервной системы», — констатировала инфекционист.


По информации Лады Самойловой, на территории садовых обществ клещи укусили 85 человек — большинство случаев отмечено в Новосибирском районе, в Бердске, в Искитимском районе и в Новосибирске. Кроме того, клещи укусили 7 человек в парках (Заельцовский парк, зоопарк и в районах области) и 88 человек — на кладбищах области, включая Заельцовское в Новосибирске.


Замглавы Роспотребнадзора подчеркнула, что информация о клещах в парках исходит от самих пациентов — и возможно, что человек заметил присосавшегося клеща гораздо позже времени укуса.


По словам Лады Самойловой, сейчас противоклещевая обработка в парках, детских оздоровительных лагерях, садовых обществах и на кладбищах еще не закончилась — специалисты обработали около 1 тыс. га.


Лариса Позднякова добавила, что вакцины на 2017 год закуплено достаточно — из областного бюджета на это выделено 140 млн руб.


Первый укус клеща в этом сезоне официально был зарегистрирован 21 марта. Пик активности клещей же придется на конец мая – начало июня. В 2016 году клещи покусали больше 1,5 тыс. жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек — для некоторых из них укусы оказались смертельными

Мария Морсина
Фото Константина Чалабова (РИА Новости)

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