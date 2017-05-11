Новосибирцы наладили производство модных четок для хипстеров из подшипников

Фингер-спиннеры с тремя лучами

Два новосибирских энтузиаста начали выпускать фингер-спиннеры — модные вращающиеся игрушки из пластика и подшипников, которые можно крутить в руках наподобие четок.







Фингер-спиннер (от англ. finger spinner — волчок для пальцев) представляет собой небольшую игрушку с сердцевиной в виде подшипника и с 2–4 пластиковыми лучами, в которых установлены грузила. Вертушку надо держать в руках за неподвижную внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. В западных странах аналогичные игрушки также встречаются под названием fidget spinner, от англ. fidget — нервные движения, беспокойство.









«Пришла к нам эта забава из Америки, и по большей части эта игрушка ориентирована на людей, у которых обострены тактильные рефлексы, т.е. на людей, которым необходимо что-то вращать, крутить в руках. Это немножко успокаивает нервишки, развивает моторику пальцев и помогает коротать время, особенно в какой-нибудь стрессовой ситуации, к примеру в пробке, в долгой неудачной поездке и т.д. Лично я просто не выпускаю ее из рук, когда хожу пешком по городу, мне очень нравится ее вращать», — рассказал один из создателей новосибирского варианта игрушки Владимир.







По словам Владимира, свои фингер-спиннеры он и его товарищ печатают на 3D-принтерах, которые собраны в Новосибирске. Материалы они используют тоже отечественные.







«Первые наши эксперименты начались в феврале этого года. Нам просто с товарищем стало немножко обидно, что такая классная штука может пройти мимо России. Вернее, она придет в Россию, но только через заводы Китая, а у нас опять ничего не произведут.





А мы очень хотели, чтобы в нашем городе началось производство. Тем более что такое направление науки, как 3D-печать, развивается с каждым годом все сильнее и сильнее, а в Новосибирске практически нет специалистов, которые бы этим занимались», — рассказал Владимир.







По словам молодого человека, число спиннеров, созданных им и его товарищем по собственным эскизам, уже давно перевалило за сотню. В том числе появились спиннеры, которые светятся в темноте. В ближайшее время создатели планируют зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, чтобы начать продавать эти игрушки. Предполагается, что основная линейка спиннеров будет стоить по 600 руб.







«Целевая аудитория — это, конечно, молодежь. Людям более взрослым не совсем солидно заниматься такими вещами. Им, наверное, хочется, но они почему-то комплексуют», — поделился Владимир.







Новосибирские энтузиасты напечатали на 3D-принтере уже больше сотни спиннеров





По его словам, большинство людей фингер-спиннеры просто вращает, но находятся и те, кто пытаются проделать с ними различные трюки, например перекидывают вращающиеся спиннеры с пальца на палец. А для Владимира и Антона спиннеры — это не просто развлечение, но и повод попрактиковаться в 3D-печати, чтобы в дальнейшем создавать на 3D-принтерах все более сложные изделия, которые могут пригодиться новосибирцам в повседневной жизни.





Накануне о нарастающей популярности спиннеров написал портал Meduza. В публикации рассказывается, что эту игрушку еще в 1993 году придумала изобретательница из Флориды Кэтрин Хэттингер. В последующие годы небольшие компании выпускали спиннеры в качестве терапевтических устройств для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, тревожностью и аутизмом. Но до конца 2016 года спиннеры никто особо не замечал.





Набирать популярность эти устройства начали в 2017 году. Незадолго до этого Forbes назвал спиннер «офисной игрушкой, которую обязательно нужно купить в 2017 году». Сейчас зарубежные СМИ называют спиннеры «новым кубиком Рубика», «новым тамагочи» и «хулахупом поколения Z», пишет Meduza.





Производители из Новосибирской области нередко подхватывают модные тенденции, чтобы угодить своим клиентам. Например, в прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о компании из Краснообска, которая наладила производство надгробий в виде «айфонов».