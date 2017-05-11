Ресторатор Денис Иванов сломал стену здания в тихом центре ради новой кофейни

Чтобы придать заведению более современный вид, в помещении демонтировали внешнюю стену. Фото Стаса Соколова
Чтобы придать заведению более современный вид, в помещении демонтировали внешнюю стену. Фото Стаса Соколова


Компания Дениса Иванова откроет очередное заведение своей сети «Чашка кофе» на 2-м этаже пристройки к офисному зданию на ул. Ленина, 12.


Сейчас в пристройке идут активные ремонтные работы. Внешняя стена двухэтажного сооружения, выходящая на ул. Урицкого, полностью демонтирована. В последние годы в этом помещении работал ресторан «Самарканд», а до этого в нем располагалась самая большая пиццерия сети New York Pizza.


О том, что новым арендатором помещения стала компания Дениса Иванова, НГС.НОВОСТИ рассказали в администрации бизнес-центра. Как пояснил НГС.НОВОСТИ сам Денис Иванов, все помещение на ул. Ленина, 12 займет новая «Чашка кофе». «Это будет кофейня с более современным дизайном. Кроме того, мы решили сделать стену, выходящую на улицу, полностью стеклянной», — сообщил ресторатор.


«Чашка кофе» уже работала по этому адресу. Фото Стаса Соколова
«Чашка кофе» уже работала по этому адресу. Фото Стаса Соколова


«Чашка кофе» уже работала по этому адресу — в помещении между бизнес-центром и магазином «Универсам», но компании пришлось ее закрыть, поскольку владелец помещения затеял в нем реконструкцию. По словам Иванова, эта кофейня была одной из самых посещаемых в сети. «Кроме того, с Ленина, 12 у меня связаны и личные воспоминания. Именно здесь в принципе началась моя карьера в ресторанном бизнесе (Иванов работал управляющим сети New York Pizza. — С.С.)», — рассказал ресторатор.


Первым заведением общепита на этом месте стала еще в конце 90-х New York Pizza. Фото Стаса Соколова
Первым заведением общепита на этом месте стала еще в конце 90-х New York Pizza. Фото Стаса Соколова


Отрезок ул. Ленина, где появится очередная «Чашка кофе», является одной из самых насыщенных предприятиями общественного питания зон в Новосибирске. В 5-минутной шаговой доступности здесь работает порядка 30 заведений, 7 из которых можно отнести к формату «кофейня». Последние по счету открывшиеся поблизости заведения — кулинария «Из другого теста» и бар «Жан Хуан Лу».

Стас Соколов
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