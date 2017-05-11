Чешский вратарь ХК «Сибирь» показал новый раскрашенный шлем

Новый шлем Салака
Новый шлем Салака

Вратарь хоккейного клуба «Сибирь», чешский легионер Александр Салак продемонстрировал свой новый шлем, в котором он намерен выступать в игровом сезоне 2017/2018.


Видео, на которых с разных ракурсов виден новый дизайн шлема, Салак опубликовал на личной странице в Instagram. Основной цвет нового шлема — белый, его также украшают синие и голубые полосы и изображение снежинки — эмблемы клуба.


Шлем понравился подписчикам — пост собрал на момент публикации почти 8 тыс. «лайков» и множество одобрительных комментариев.

В прошлом сезоне, который оказался для Салака очень коротким из-за травмы, голкипер выступал в синем шлеме. С одной стороны на нем был изображен снеговик — талисман команды, с другой — герб Новосибирской области — два соболя, держащие в передних лапах каравай с солонкой.


Чешский вратарь ХК «Сибирь» показал новый раскрашенный шлем (видео)


Чешский вратарь ХК «Сибирь» показал новый раскрашенный шлем (видео)


После того, как Александр Салак пришел в команду в декабре 2014 года из питерского СКА, он долгое время играл в шлеме с символикой своей прошлой команды.

Шлемы хоккейных вратарей, как правило, отличаются особенным дизайном по сравнению со шлемами полевых игроков.


Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин
Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин


Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов
Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов


Елена Громкова
Скрин instagram.com/sasasalak (1), фото hcsibir.ru (2, 3, 5, 6), instagram.com/sasasalak (4)
Видео instagram.com/sasasalak

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