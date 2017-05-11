Чешский вратарь ХК «Сибирь» показал новый раскрашенный шлем

Новый шлем Салака

Вратарь хоккейного клуба «Сибирь», чешский легионер Александр Салак продемонстрировал свой новый шлем, в котором он намерен выступать в игровом сезоне 2017/2018.







Видео, на которых с разных ракурсов виден новый дизайн шлема, Салак опубликовал на личной странице в Instagram. Основной цвет нового шлема — белый, его также украшают синие и голубые полосы и изображение снежинки — эмблемы клуба.





Шлем понравился подписчикам — пост собрал на момент публикации почти 8 тыс. «лайков» и множество одобрительных комментариев.

Публикация от sasasalak (@sasasalak) Май 10 2017 в 2:39 PDT

В прошлом сезоне, который оказался для Салака очень коротким из-за травмы, голкипер выступал в синем шлеме. С одной стороны на нем был изображен снеговик — талисман команды, с другой — герб Новосибирской области — два соболя, держащие в передних лапах каравай с солонкой.















После того, как Александр Салак пришел в команду в декабре 2014 года из питерского СКА, он долгое время играл в шлеме с символикой своей прошлой команды.

Публикация от sasasalak (@sasasalak) Янв 27 2015 в 12:05 PST

Шлемы хоккейных вратарей, как правило, отличаются особенным дизайном по сравнению со шлемами полевых игроков.







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