Жители «Новомарусино» поймали наглого вора заборов

Злоумышленники пытались разобрать забор, которым огорожен поселок
Злоумышленники пытались разобрать забор, которым огорожен поселок

Жители микрорайона «Новомарусино» помешали разобрать забор вокруг жилых домов — после их вмешательства нарушителей забрали в полицию.


Об инциденте в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщили читатели НГС.НОВОСТИ. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


«Поступило заявление от жильцов "Новомарусино" Ленинского района о том, что неустановленные лица разбирают забор, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — На место выехала следственно-оперативная группа, эти лица были задержаны».


Местные рассказывают, что поселок окружен большим металлическим забором. Вчера, 10 мая, там заметили мужчину средних лет, который разбирал этот забор на металлические листы и тут же загружал их в «ГАЗель». «Мы спрашиваем, почему разбираете, — вспоминает Галина, проживающая в «Новомарусино» вместе с мужем. — А он так еще самоуверенно, мол, руководитель управляющей компании добро дал. Мы все, естественно, звонить туда. Минаев (руководитель местной управляющей компании «ЭКН» Александр Минаев. — А.И.) сказал нам, что он не в курсе, и посоветовал звонить в полицию».


Листы от забора сгружали в машину
Листы от забора сгружали в машину


По словам читателя НГС.НОВОСТИ, после приезда полиции на месте появилась женщина, которая представилась бухгалтером «ЭКН», но из разговора с ней стало ясно, что она приходится супругой мужчине, который пытался увезти забор. «Изначально мужчина выдвинул версию, что везет забор садик огораживать, — продолжает Галина. — Эта женщина прибежала и сказала, что будут делать собачью площадку. Там даже сотрудники полиции сказали, мол, вы хотя бы между собой в показаниях договоритесь». 


По словам Галины, детский сад в «Новомарусино» уже огорожен, а о строительство новой площадки местным жителям неизвестно. «Полицейские созвонились с представителями такси (т.е. компании владельца «ГАЗели». — А.И.), и оказалось, что адрес был не на территории поселка, а дальше, — объясняет житель «Новомарусино». — После этого мужчину забрали».


Листы, которые неизвестный успел погрузить в грузовик
Листы, которые неизвестный успел погрузить в грузовик


В ГУ МВД по НСО сообщили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Получить комментарий от руководителя «ЭКН» Александра Минаева корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Раньше на целостность заборов покушались или автомобилисты, сносившие ограждения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, или заключенные, ломающие забор по команде авторитета.

Алёна Истомина
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