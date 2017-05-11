Застройщик вложит 100 млн руб. в долгострой в обмен на землю в Калининском районе

Власти нашли застройщика, который закончит работу на долгострое по адресу ул. Авиастроителей, 27 
Власти нашли застройщика, который закончит работу на долгострое по адресу ул. Авиастроителей, 27 

Правительство НСО распорядилось предоставить «Строительному тресту 43» почти 16,5 тыс. кв. м земли в Калининском районе Новосибирска — в обмен на это компания завершит долгострой на ул. Авиастроителей, 27.


Распоряжение правительства Новосибирской области об этом опубликовано на официальном сайте региональных властей. Согласно документу, мэрия Новосибирска должна предоставить компании «Строительный трест 43» 16490 кв. м земли в границах улиц 25 лет Октября, Менделеева и Олеко Дундича.


На участке застройщику предстоит за 5 лет возвести 2 многоквартирных дома общей жилой площадью не менее 13,8 тыс. кв. м, из которых не менее 345,5 кв. м будут переданы новосибирским обманутым дольщикам.


Застройщик получил участок без торгов в обмен на исполнение обязательств по завершению долгостроя на ул. Авиастроителей, 27 — в него «Строительный трест 43» должен вложить не менее 100 млн руб.


Ранее в марте этого года стало известно, что Рашид Шевцов, глава компании «Новосибирск Строй Монтаж», которая в числе прочих вела строительство дома на ул. Авиастроителей, 27, предстанет перед судом.


Подобная схема завершения долгостроев в Новосибирске начала работать сравнительно недавно, однако уже 2 объекта планируется достроить за счет предоставления инвестору земли. Так, в апреле стало известно, что подобным образом планируется завершить долгострой на Тульской, 80 и 82, а в мае определился предполагаемый застройщик дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4.

Лиза Пичугина
Фото из архива НГС

Прочтений: 0
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено