Застройщик вложит 100 млн руб. в долгострой в обмен на землю в Калининском районе

Власти нашли застройщика, который закончит работу на долгострое по адресу ул. Авиастроителей, 27

Правительство НСО распорядилось предоставить «Строительному тресту 43» почти 16,5 тыс. кв. м земли в Калининском районе Новосибирска — в обмен на это компания завершит долгострой на ул. Авиастроителей, 27.







Распоряжение правительства Новосибирской области об этом опубликовано на официальном сайте региональных властей. Согласно документу, мэрия Новосибирска должна предоставить компании «Строительный трест 43» 16490 кв. м земли в границах улиц 25 лет Октября, Менделеева и Олеко Дундича.







На участке застройщику предстоит за 5 лет возвести 2 многоквартирных дома общей жилой площадью не менее 13,8 тыс. кв. м, из которых не менее 345,5 кв. м будут переданы новосибирским обманутым дольщикам.







Застройщик получил участок без торгов в обмен на исполнение обязательств по завершению долгостроя на ул. Авиастроителей, 27 — в него «Строительный трест 43» должен вложить не менее 100 млн руб.







Ранее в марте этого года стало известно, что Рашид Шевцов, глава компании «Новосибирск Строй Монтаж», которая в числе прочих вела строительство дома на ул. Авиастроителей, 27, предстанет перед судом.





Подобная схема завершения долгостроев в Новосибирске начала работать сравнительно недавно, однако уже 2 объекта планируется достроить за счет предоставления инвестору земли. Так, в апреле стало известно, что подобным образом планируется завершить долгострой на Тульской, 80 и 82, а в мае определился предполагаемый застройщик дома на ул. Бориса Богаткова, 165/4.