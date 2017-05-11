Сибирячка с огненными волосами забежала на Эльбрус

Жительница Новосибирска Ольга Новосёлова и двое ее коллег взобрались на Эльбрус на фестивале экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2017.





Ольга Новосёлова после финиша на дистанции «Вертикальный километр»





Это был забег на западную вершину Эльбруса высотой 5642 м. Всего на вершину бежали 180 человек. Вместе с девушкой бежали Алексей Асанов и Анастасия Тришкина. Ольга и Алексей руководят Школой экстремального бега «ЯБЕГУ» в Новосибирске, а Анастасия работает тренером в этой школе.







Ольга Новосёлова покорила западную вершину Эльбруса





«Мое время 6 часов 30 минут. Я бежала с приюта "бочки" — это высота 3780 м выше уровня моря. Сразу скажу, время не супер, но я любитель всего лишь, а не профи», — рассказала НГС.НОВОСТИ Ольга Новосёлова. По ее словам, для любителя это очень серьезная дистанция, но ее целью было просто добраться до вершины.















Ольга Новосёлова вспоминает, что самым сложным было пребывание на высоте. «Раньше я была в горах, занималась альпинизмом немного, но все равно было тяжело», — поделилась она.





«Примерно на высоте от 4500 м и выше испытала на себе симптомы "горняжки" (горной болезни. — В.Т.): слабость, тошнота, головная боль. В таких условиях уже идешь на характере, просто понимаешь, что надо терпеть и все», — рассказывает девушка.





В следующий раз Ольга планирует приехать на гонку пораньше — минимум за 2 недели, чтобы акклиматизироваться и лучше себя чувствовать на больших высотах.





Также в рамках этого фестиваля на вершину взобрались четверо сотрудников новосибирской клиники Мешалкина, в том числе хирурги.