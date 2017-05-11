Новосибирцы назвали зарплату, за которой начинается бедность

Новосибирцы считают, что бедность начинается, если зарплата меньше 18,6 тыс. руб.
Новосибирцы считают, что бедность начинается, если зарплата меньше 18,6 тыс. руб.

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил новосибирцев и узнал за какой границей, по их мнению, начинается бедность и как живут они сами.


Аналитики опросили 1126 новосибирцев, зарегистрированных на сайте. Опрос проходил и среди жителей других частей России.


«Жители Новосибирска считают бедными тех, чей доход на члена семьи менее 18 630 руб.


Россияне, за исключением москвичей, — тех, чей доход менее 18 312 руб. Для жителей Москвы и МО эта граница выше всего: они относят к беднякам тех, чей доход составляет менее 23 787 руб. на человека», — пришли к выводу эксперты.


Также сотрудники сайта выяснили, что 20 % опрошенных новосибирцев могут позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники без затруднений. 32 % отметили, что им хватает на продукты, одежду, а покупка бытовой техники проблематична. 37 % опрошенных хватает только на продукты, а покупка одежды затруднительна. 11 % горожан признались, что им не хватает даже на еду.


По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в НСО по итогам января-февраля 2017 года составила 30 131 руб. В середине апреля власти НСО установили прожиточный минимум за I квартал — он составил 10 583 руб.


При этом для трудоспособного населения он оказался на уровне 11 233 руб., для пенсионеров — 8503 руб., для детей — 10 695 руб.

Елена Громкова
Фото из архива НГС

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