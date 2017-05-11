Новосибирцы назвали зарплату, за которой начинается бедность

Новосибирцы считают, что бедность начинается, если зарплата меньше 18,6 тыс. руб.

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил новосибирцев и узнал за какой границей, по их мнению, начинается бедность и как живут они сами.







Аналитики опросили 1126 новосибирцев, зарегистрированных на сайте. Опрос проходил и среди жителей других частей России.







«Жители Новосибирска считают бедными тех, чей доход на члена семьи менее 18 630 руб.





Россияне, за исключением москвичей, — тех, чей доход менее 18 312 руб. Для жителей Москвы и МО эта граница выше всего: они относят к беднякам тех, чей доход составляет менее 23 787 руб. на человека», — пришли к выводу эксперты.





Также сотрудники сайта выяснили, что 20 % опрошенных новосибирцев могут позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники без затруднений. 32 % отметили, что им хватает на продукты, одежду, а покупка бытовой техники проблематична. 37 % опрошенных хватает только на продукты, а покупка одежды затруднительна. 11 % горожан признались, что им не хватает даже на еду.





По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в НСО по итогам января-февраля 2017 года составила 30 131 руб. В середине апреля власти НСО установили прожиточный минимум за I квартал — он составил 10 583 руб.





При этом для трудоспособного населения он оказался на уровне 11 233 руб., для пенсионеров — 8503 руб., для детей — 10 695 руб.