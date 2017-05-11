Спасатели на огромной высоте поймали за ноги девушку с перцовым баллончиком

Происшествие случилось на ул. Виктора Уса
Происшествие случилось на ул. Виктора Уса

В ночь на четверг, 11 мая, полицейские и спасатели сняли девушку в неадекватном состоянии с балкона 13-го этажа в подъезде жилого дома в Кировском районе Новосибирска.


Спасателей для девушки вызвали очевидцы.


«В 22:50 информация поступила о том, что девушка находится в безопорном пространстве за перилами [балкона] на 13-м этаже в неадекватном состоянии по ул. Виктора Уса. Первый экипаж там был через 11 минут», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, на переговоры девушка не шла, выкрикивала нелогичные, бессвязные фразы и распыляла перцовый баллончик на спасателей и полицейских, когда те пытались к ней приблизиться.


«Поэтому после освобождения прибыл туда второй экипаж спасателей. Сверху, снизу уговаривали ее в течение 1,5 часов, на уговоры не шла. Было принято решение к ней приближаться, потому что она уже устала и могла сорваться в любой момент», — описал ситуацию Дмитрий Фокин.


Сотрудники МАСС, участвовавшие в операции, надели альпинистское снаряжение и окружили девушку с верхнего, нижнего балконов и со стороны балкона в подъезде.


«При приближении она начала спускаться на этаж ниже, повиснув на руках. Как только появились ноги на виду, те сотрудники, которые находились внизу, за ноги ее схватили и втащили ее на нижний этаж. После этого [девушка была] передана бригаде скорой медицинской помощи», — описал ситуацию Дмитрий Фокин.


В сообщении МАСС в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в общей сложности операция по спасению девушки длилась до часу ночи. По информации спасателей, девушке 26 лет.


Напомним, месяц назад спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы сняли с трубы возле гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе молодую девушку в неадекватном состоянии. А на прошлой неделе им пришлось спасать измученного безденежьем строителя, который забрался на башенный кран на ул. Вилюйской.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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