Первый пик весеннего половодья пошел на спад

Второй пик половодья ждут к концу мая

На Новосибирской ГЭС начал снижаться первый пик весеннего половодья.







Об этом на совещании по прохождению паводка рассказал руководитель Верхне-Обского БВУ Василий Борисенко.





«Режим наполнения Новосибирского водохранилища был скорректирован на заседании межведомственной рабочей группы 5 мая 2017 года. Определен график наполнения с плавным набором отметки верхнего бьефа, это позволит в дальнейшем минимизировать подтопления садовых обществ в Первомайском районе.





Также оно необходимо для встречи второго пика половодья, который, по информации метеорологов, смещен и ожидается в конце мая – начале июня.





Кроме того, эта мера позволит учесть такие важные критерии, как начало нерестового периода у рыбы и навигации в Новосибирской области», — передает слова Борисенко пресс-служба ГЭС.





Директор ГЭС Святослав Полтаранин отметил, что станция работает в штатном режиме.







«Сейчас в работе находятся шесть гидроагрегатов из семи, с суммарной нагрузкой 371 МВт. Гидроагрегат № 3 в модернизации с заменой турбины до 30 июня. На сегодняшний день уровень верхнего бьефа Новосибирского водохранилища составляет 112,01 м, нижнего — 96,45 м. Обеспечено надежное функционирование локальной системы оповещения и налажено взаимодействие с Верхне-Обским БВУ, МЧС НСО, Западно-Сибирским УГМС, мэрией», — сказал Полтаранин.





На совещании также были полпред СФО Сергей Меняйло, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





О том, что началось весеннее половодье, на ГЭС рассказали 25 апреля. В этот же день мэрия предупредила о том, что может затопить СНТ «Геолог», через несколько дней предупредили и владельцев дач в СНТ «Строймашевец». На прошлой неделе в МЧС рассказали, что на несколько участков зашла вода, однако это был не паводок, а талые воды.