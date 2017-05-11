Первый пик весеннего половодья пошел на спад

Второй пик половодья ждут к концу мая
Второй пик половодья ждут к концу мая

На Новосибирской ГЭС начал снижаться первый пик весеннего половодья.


Об этом на совещании по прохождению паводка рассказал руководитель Верхне-Обского БВУ Василий Борисенко.


«Режим наполнения Новосибирского водохранилища был скорректирован на заседании межведомственной рабочей группы 5 мая 2017 года. Определен график наполнения с плавным набором отметки верхнего бьефа, это позволит в дальнейшем минимизировать подтопления садовых обществ в Первомайском районе. 


Также оно необходимо для встречи второго пика половодья, который, по информации метеорологов, смещен и ожидается в конце мая – начале июня. 


Кроме того, эта мера позволит учесть такие важные критерии, как начало нерестового периода у рыбы и навигации в Новосибирской области», — передает слова Борисенко пресс-служба ГЭС.


Директор ГЭС Святослав Полтаранин отметил, что станция работает в штатном режиме. 


«Сейчас в работе находятся шесть гидроагрегатов из семи, с суммарной нагрузкой 371 МВт. Гидроагрегат № 3 в модернизации с заменой турбины до 30 июня. На сегодняшний день уровень верхнего бьефа Новосибирского водохранилища составляет 112,01 м, нижнего — 96,45 м. Обеспечено надежное функционирование локальной системы оповещения и налажено взаимодействие с Верхне-Обским БВУ, МЧС НСО, Западно-Сибирским УГМС, мэрией», — сказал Полтаранин.


На совещании также были полпред СФО Сергей Меняйло, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


О том, что началось весеннее половодье, на ГЭС рассказали 25 апреля. В этот же день мэрия предупредила о том, что может затопить СНТ «Геолог», через несколько дней предупредили и владельцев дач в СНТ «Строймашевец». На прошлой неделе в МЧС рассказали, что на несколько участков зашла вода, однако это был не паводок, а талые воды.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 3689
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено