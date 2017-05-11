Владимир Тарасенко пропустит чемпионат мира по хоккею

Владимир Тарасенко

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» и игрок команды «Сент-Луис Блюз» в НХЛ Владимир Тарасенко не сможет поехать на чемпионат мира.







Еще 8 мая «Р-спорт» со ссылкой на главного тренера российской сборной Олега Знарка сообщал, что Тарасенко не сможет поехать на чемпионат из-за предстоящей операции. Позже генменеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг опроверг необходимость операции для хоккеиста.





Тем не менее, вчера, 10 мая, пресс-службе российской национальной сборной рассказали, что







Тарасенко «не приедет в расположение сборной России на ЧМ-2017 даже после того, как необходимость в операции не подтвердилась»,





— пишет «Р-спорт».





Издание отмечает, что хоккеисту еще предстоит медобследование, которое определит, нужна ли операция.





«Сент-Луис Блюз», за который в НХЛ играет Тарасенко, в понедельник, 8 мая, выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвиллу» в серии второго раунда плей-офф.





Чемпионат мира проходит в Кёльне и Париже и завершится 21 мая. Российская сборная начала соревнования с матча против шведов 5 мая. По информации ФХР, ближайшая игра для россиян пройдет сегодня, 11 мая, против сборной Дании.