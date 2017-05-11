Владимир Тарасенко пропустит чемпионат мира по хоккею

Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» и игрок команды «Сент-Луис Блюз» в НХЛ Владимир Тарасенко не сможет поехать на чемпионат мира.


Еще 8 мая «Р-спорт» со ссылкой на главного тренера российской сборной Олега Знарка сообщал, что Тарасенко не сможет поехать на чемпионат из-за предстоящей операции. Позже генменеджер «Сент-Луиса»  Дуг Армстронг опроверг необходимость операции для хоккеиста.


Тем не менее, вчера, 10 мая, пресс-службе российской национальной сборной рассказали, что 


Тарасенко «не приедет в расположение сборной России на ЧМ-2017 даже после того, как необходимость в операции не подтвердилась», 


— пишет «Р-спорт».


Издание отмечает, что хоккеисту еще предстоит медобследование, которое определит, нужна ли операция.


«Сент-Луис Блюз», за который в НХЛ играет Тарасенко, в понедельник, 8 мая, выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвиллу» в серии второго раунда плей-офф. 


Чемпионат мира проходит в Кёльне и Париже и завершится 21 мая. Российская сборная начала соревнования с матча против шведов 5 мая. По информации ФХР,  ближайшая игра для россиян пройдет сегодня, 11 мая, против сборной Дании.

Елена Громкова
Фото nhl.com

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