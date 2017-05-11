У новосибирцев выросло желание играть свадьбы

У новосибирцев выросло желание играть свадьбы

За первые 4 месяца 2017 года в Новосибирской области увеличилось число свадеб.


Всего за январь – апрель новосибирцы заключили 5090 браков, это на 276 больше, чем за первые 4 месяца 2016 года, передает данные управления по делам ЗАГС пресс-служба губернатора и правительства НСО.


Таким образом, ситуация в регионе улучшилась — в середине апреля Новосибирскстат подводил итоги первых двух месяцев года — тогда свадьбы сыграли  2055 пар — это число было на 87 меньше, за то же время в 2016 году.


«За январь – апрель 2017 года 59 семейных пар региона отметили в торжественной обстановке юбилеи супружеской жизни, из них 21 пара — золотой юбилей (50 лет совместной жизни), две пары отметили изумрудную свадьбу (55 лет), пять семей — бриллиантовую свадьбу (60 лет), пара из Кировского района Новосибирска — благодатную свадьбу (70 лет совместной жизни)», — сообщила начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.


Также за 4 месяца 2017 года в торжественной обстановке было зарегистрировано рождение 120 детей, 3774 пары решили отметить заключение брака в торжественной обстановке.


Разводов за это время зарегистрировали меньше, чем браков — 4277.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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