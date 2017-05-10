Федерация хоккея отложила на год важное для Новосибирска решение о молодежном чемпионате мира

Проект новой ледовой арены

Новосибирску придется подождать еще год, чтобы узнать, где будет проводиться молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года.







От этого решения напрямую зависит, когда в Новосибирске появится новая ледовая арена.





Сегодня президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение о месте проведения молодежного чемпионата мира будет принято не в мае 2017 года, а через год.







«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании», — сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на Рене Фазеля.







Это известие на своей странице в Facebook прокомментировала депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая входит в рабочую группу по строительству новой ледовой арены.







«Мы ждали этого решения, чтобы понять, насколько активно необходимо продвигать реализацию проекта строительства ледовой арены в Новосибирске. Ни у кого нет сомнений в том, что арена должна появиться. Но важно, чтобы был выбран максимально оптимальный режим реализации этого важнейшего проекта. Оптимальный с точки зрения интересов города и области прежде всего. Оптимальный с точки зрения экономики и с точки зрения реализуемости. Никому не нужен долгострой», — написала Наталья Пинус.