Федерация хоккея отложила на год важное для Новосибирска решение о молодежном чемпионате мира
Новосибирску придется подождать еще год, чтобы узнать, где будет проводиться молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года.
От этого решения напрямую зависит, когда в Новосибирске появится новая ледовая арена.
Сегодня президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение о месте проведения молодежного чемпионата мира будет принято не в мае 2017 года, а через год.
«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании», — сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на Рене Фазеля.
Это известие на своей странице в Facebook прокомментировала депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая входит в рабочую группу по строительству новой ледовой арены.
«Мы ждали этого решения, чтобы понять, насколько активно необходимо продвигать реализацию проекта строительства ледовой арены в Новосибирске. Ни у кого нет сомнений в том, что арена должна появиться. Но важно, чтобы был выбран максимально оптимальный режим реализации этого важнейшего проекта. Оптимальный с точки зрения интересов города и области прежде всего. Оптимальный с точки зрения экономики и с точки зрения реализуемости. Никому не нужен долгострой», — написала Наталья Пинус.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова