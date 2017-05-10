Федерация хоккея отложила на год важное для Новосибирска решение о молодежном чемпионате мира

Проект новой ледовой арены
Проект новой ледовой арены

Новосибирску придется подождать еще год, чтобы узнать, где будет проводиться молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года.


От этого решения напрямую зависит, когда в Новосибирске появится новая ледовая арена.


Сегодня президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение о месте проведения молодежного чемпионата мира будет принято не в мае 2017 года, а через год.


«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании», — сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на Рене Фазеля.


Это известие на своей странице в Facebook прокомментировала депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая входит в рабочую группу по строительству новой ледовой арены.


«Мы ждали этого решения, чтобы понять, насколько активно необходимо продвигать реализацию проекта строительства ледовой арены в Новосибирске. Ни у кого нет сомнений в том, что арена должна появиться. Но важно, чтобы был выбран максимально оптимальный режим реализации этого важнейшего проекта. Оптимальный с точки зрения интересов города и области прежде всего. Оптимальный с точки зрения экономики и с точки зрения реализуемости. Никому не нужен долгострой», — написала Наталья Пинус.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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