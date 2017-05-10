На улицы Новосибирска вернулись холодильники с книгами внутри

Холодильник с книгами возле театра «Красный факел»
Холодильник с книгами возле театра «Красный факел»

С наступлением тепла на улицах Новосибирска стали снова появляться холодильники для бесплатного обмена книгами. 


Один из таких холодильников вернулся на площадку перед театром «Красный факел».


«Единственный холодильник, в который можно заглядывать после 18:00, снова появился на своём, на прежнем месте! А это значит, что самое время перебирать старые книжные запасы, отдавать прочитанное, обменивать его на новое и интересное — словом, время читать!» — написали представители «Красного факела» на странице театра в Instagram.


Впервые уличные холодильники с книгами появились в Новосибирске в 2014 году. Любой желающий, прочитав книгу, может обменять ее на другую, положив ее в своеобразный «книжный шкаф».


К началу 2016 года в Новосибирске насчитывалось 12 холодильников для бесплатного обмена книгами. А к концу года специальная полка для буккроссинга появилась еще в одном общественном месте — в вестибюле станции метро «Площадь Ленина».

Ольга Хмелевская
Скриншот instagram.com/red_torch/

Прочтений: 3412
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено