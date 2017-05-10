На улицы Новосибирска вернулись холодильники с книгами внутри

Холодильник с книгами возле театра «Красный факел»

С наступлением тепла на улицах Новосибирска стали снова появляться холодильники для бесплатного обмена книгами.







Один из таких холодильников вернулся на площадку перед театром «Красный факел».







«Единственный холодильник, в который можно заглядывать после 18:00, снова появился на своём, на прежнем месте! А это значит, что самое время перебирать старые книжные запасы, отдавать прочитанное, обменивать его на новое и интересное — словом, время читать!» — написали представители «Красного факела» на странице театра в Instagram.





Впервые уличные холодильники с книгами появились в Новосибирске в 2014 году. Любой желающий, прочитав книгу, может обменять ее на другую, положив ее в своеобразный «книжный шкаф».







К началу 2016 года в Новосибирске насчитывалось 12 холодильников для бесплатного обмена книгами. А к концу года специальная полка для буккроссинга появилась еще в одном общественном месте — в вестибюле станции метро «Площадь Ленина».