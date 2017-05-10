Затормозивший погрузчик получил удар от «Тойоты» на Большевистской


Фото с места аварии
Фото с места аварии

Днем 10 мая два человека пострадали при столкновении погрузчика и «Тойоты Виста» недалеко от разъезда Иня в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария произошла в четвертом часу дня. Оба ее участника ехали по ул. Большевистской со стороны Бугринского моста в направлении разъезда Иня.


«Погрузчик двигался в правом ряду, и водитель "Тойоты Виста" просто его догнал на скорости. Въехал ему в заднюю часть», — описали ситуацию в отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.


На месте аварии работал экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Со ссылкой на очевидцев, спасатели сообщают, что «Тойота» врезалась в заднюю часть погрузчика, когда тот собирался повернуть на АЗС. 


«Спасатели МАСС, прибыв на место, провели стабилизацию транспортного средства и противопожарную безопасность. Пострадавшие на тот момент уже находились в карете скорой медицинской помощи, выбраться из автомобиля им помогли случайные свидетели», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.


В управлении ГИБДД уточнили, что обоих водителей с места происшествия увезли врачи. 


«По одному из них решается вопрос о госпитализации, второго, скорее всего, отпустят», — пояснили в отделении пропаганды.


Точной информацией о состоянии пострадавших Гоставтоинспекция пока не располагает.


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Еще одна авария произошла несколькими часами ранее на ул. Станционной на выезде из Новосибирска. У Ford Fiesta заклинило коробку передач — автомобиль влетел в попутную машину, а потом в отбойник и разделитель.

Ольга Хмелевская
Фото муниципальной аварийно-спасательной службы (vk.com/mass54)

Прочтений: 872
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено