Затормозивший погрузчик получил удар от «Тойоты» на Большевистской





Фото с места аварии

Днем 10 мая два человека пострадали при столкновении погрузчика и «Тойоты Виста» недалеко от разъезда Иня в Октябрьском районе Новосибирска.







Авария произошла в четвертом часу дня. Оба ее участника ехали по ул. Большевистской со стороны Бугринского моста в направлении разъезда Иня.







«Погрузчик двигался в правом ряду, и водитель "Тойоты Виста" просто его догнал на скорости. Въехал ему в заднюю часть», — описали ситуацию в отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.







На месте аварии работал экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Со ссылкой на очевидцев, спасатели сообщают, что «Тойота» врезалась в заднюю часть погрузчика, когда тот собирался повернуть на АЗС.





«Спасатели МАСС, прибыв на место, провели стабилизацию транспортного средства и противопожарную безопасность. Пострадавшие на тот момент уже находились в карете скорой медицинской помощи, выбраться из автомобиля им помогли случайные свидетели», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.





В управлении ГИБДД уточнили, что обоих водителей с места происшествия увезли врачи.





«По одному из них решается вопрос о госпитализации, второго, скорее всего, отпустят», — пояснили в отделении пропаганды.





Точной информацией о состоянии пострадавших Гоставтоинспекция пока не располагает.





Фото с места аварии





Фото с места аварии





Фото с места аварии





Еще одна авария произошла несколькими часами ранее на ул. Станционной на выезде из Новосибирска. У Ford Fiesta заклинило коробку передач — автомобиль влетел в попутную машину, а потом в отбойник и разделитель.