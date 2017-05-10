Новосибирская область вышла в лидеры по строительству новых квартир в Сибири

За I квартал 2017 года новосибирские строители успели сдать 280,3 тыс. кв. м жилья
За I квартал 2017 года новосибирские строители успели сдать 280,3 тыс. кв. м жилья

В 2017 году строители в Новосибирской области уронили показатели ввода жилья, но это не помешало региону занять лидирующее место в Сибири по возведению новостроек.   


«В I квартале 2017 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 1,3 млн. кв. м, что на 17,9 % меньше, чем в I квартале 2016 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (280,3 тыс. кв. м)», — подсчитали специалисты Новосибирскстата.


Стать лидером Новосибирской области не помешало даже то, что по сравнению с I кварталом 2016 года ввод жилья в регионе сократился на 21 %.


На 2-м месте по объему построенного жилья оказалась Кемеровская область (238,9 тыс. кв. м за квартал). 3-е место заняла Иркутская область с показателем 215,3 тыс. кв. м нового жилья.


Скромнее всего поработали строители в Республике Тыва — за I квартал 2017 года они сдали в эксплуатацию только 10,7 тыс. кв. м нового жилья.


Напомним, в Новосибирске в начале 2017 года активнее всего застраивались Ленинский и Кировские районы. Только за I квартал строители ввели в эксплуатацию 11 многоквартирных домов. 25,7 тыс. кв. м жилья пришлось на индивидуальную застройку.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 893
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено