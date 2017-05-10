Новосибирская область вышла в лидеры по строительству новых квартир в Сибири

За I квартал 2017 года новосибирские строители успели сдать 280,3 тыс. кв. м жилья

В 2017 году строители в Новосибирской области уронили показатели ввода жилья, но это не помешало региону занять лидирующее место в Сибири по возведению новостроек.







«В I квартале 2017 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 1,3 млн. кв. м, что на 17,9 % меньше, чем в I квартале 2016 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (280,3 тыс. кв. м)», — подсчитали специалисты Новосибирскстата.







Стать лидером Новосибирской области не помешало даже то, что по сравнению с I кварталом 2016 года ввод жилья в регионе сократился на 21 %.







На 2-м месте по объему построенного жилья оказалась Кемеровская область (238,9 тыс. кв. м за квартал). 3-е место заняла Иркутская область с показателем 215,3 тыс. кв. м нового жилья.





Скромнее всего поработали строители в Республике Тыва — за I квартал 2017 года они сдали в эксплуатацию только 10,7 тыс. кв. м нового жилья.





Напомним, в Новосибирске в начале 2017 года активнее всего застраивались Ленинский и Кировские районы. Только за I квартал строители ввели в эксплуатацию 11 многоквартирных домов. 25,7 тыс. кв. м жилья пришлось на индивидуальную застройку.