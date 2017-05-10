Экскаватор убил рабочего на угольном разрезе: уголовное дело дошло до суда

Уголовное дело рассмотрит Искитимский районный суд

В Новосибирской области начинается суд над 30-летним жителем поселка Линево Дмитрием Сеслером, которого обвиняют в смерти помощника машиниста экскаватора на угольном разрезе.







Происшествие случилось 22 мая 2013 года на Колыванском угольном разрезе ЗАО «Сибирский Антрацит». По версии следствия, машинист экскаватора Дмитрий Сеслер начал работу, не зная, где в это время находится помощник машиниста.





«Он <…> запустил двигатель экскаватора, поднял ковш экскаватора, не убедившись в безопасности данного действия, повернул платформу экскаватора на 180 градусов. При повороте платформы экскаватора находившегося на ходовой телеге помощника машиниста зацепило аварийной лестницей экскаватора и протащило между верхней частью траков гусениц и платформой», — описали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







Пострадавший работник умер от травм в реанимации Искитимской центральной городской больницы, добавили в облпрокуратуре.







Теперь Дмитрия Сеслера будут судить по ч. 2. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Искитимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.







Напомним, в 2016 году на предприятиях Новосибирской области произошло 117 несчастных случаев, в результате которых погибли 38 человек. Лидером по числу смертей стала сфера строительства, где инспекторы насчитали 15 погибших на работе.