Владельцы Audi A6 отсудили компенсацию за поломку машины на эвакуаторе

Владельцы Audi доказали в суде, что эвакуатор повредил переднюю подвеску автомобиля
Владельцы Audi доказали в суде, что эвакуатор повредил переднюю подвеску автомобиля

Новосибирская компания ООО «НСК Мебель» взыскала с оператора штрафстоянки и эвакуационной компании более 50 тыс. руб. за поломку Audi A6 — в суде компания заявила, что при эвакуации автомобиля на штрафстоянку ей повредили рычаги передней подвески.


Решение принято Арбитражным судом НСО в конце апреля и опубликовано в системе «Электронное правосудие».


Как говорится в решении суда, истец обратился с иском о взыскании убытков к ООО «ГАПП 9» (оператор штрафстоянок в Новосибирске) и ООО «СпецтехтрансНСК», которое непосредственно занималось эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, в размере 23 760 руб. Кроме того, ООО «НСК Мебель» также получило компенсацию за услуги эксперта в размере 10 тыс. руб., а также 20 тыс. руб. — за услуги представителя в суде, еще 2 тыс. — за оплату госпошлины.


Автомобиль Audi A6, арендованный компанией «НСК Мебель», был эвакуирован из-за нарушений правил парковки и доставлен на штрафстоянку на Октябрьской магистрали, 4«д» в ноябре 2015 года — тяжба длилась более года. Со штрафной стоянки машину забрали в день эвакуации — ее водитель сразу заметил «нехарактерное поведение автомобиля, датчики на приборной панели сигнализировали о наличии неисправности», говорится в материалах суда. При осмотре на СТО была «выявлена деформация нижних несущих рычагов с обеих сторон передней подвески». Механики сделали вывод, что поломка была вызвана «механическим воздействием, возможно, буксировкой». 


В ООО «ГАПП 9» и ООО «СпецтехтрансНСК» корреспонденту НГС.НОВОСТИ порекомендовали обратиться к юристу Марине Сахаровой, представлявшей интересы обоих ответчиков в суде, но по телефонам юриста никто не отвечал. В руководстве ООО «НСК Мебель» НГС.НОВОСТИ заявили, что удовлетворены решением суда и рады завершению долгой судебной тяжбы.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что в Новосибирске начало работать мобильное приложение CrocoDie, которое призвано спасать неправильно припаркованные машины от эвакуации.

Валерий Иванов
Фото из архива НГС

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