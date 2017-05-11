Из-за тяжелой военной техники на Ключ-Камышенском плато ограничили парковку
Власти Новосибирска продлили участок, на котором запрещена остановка возле Новосибирского военного института на Ключ-Камышенском плато.
Прежде ограничение распространялось на участок Ключ-Камышенского плато напротив института по нечетной стороне улицы, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. С 1 июня ограничение будет начинаться напротив остановки «Планетарий» по нечетной стороне.
«Это сделано в целях обеспечения беспрепятственного проезда тяжелой военной техники к Новосибирскому военному институту ВНГ РФ им. генерала армии И.К. Яковлева в связи с обращением командования Новосибирского военного института», — пояснили в пресс-центре новосибирской мэрии.
На участке появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Накануне НГС рассказывал, что власти также ограничили остановку на участке ул. Станционная.
Елена Громкова
Фото google.ru/maps
Фрагмент справочника 2ГИС