Из-за тяжелой военной техники на Ключ-Камышенском плато ограничили парковку

Новосибирский военный институт на Ключ-Камышенском плато
Новосибирский военный институт на Ключ-Камышенском плато

Власти Новосибирска продлили участок, на котором запрещена остановка возле Новосибирского военного института на Ключ-Камышенском плато.


Прежде ограничение распространялось на участок Ключ-Камышенского плато напротив института по нечетной стороне улицы, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. С 1 июня ограничение будет начинаться напротив остановки «Планетарий» по нечетной стороне.


«Это сделано в целях обеспечения беспрепятственного проезда тяжелой военной техники к Новосибирскому военному институту ВНГ РФ им. генерала армии И.К. Яковлева в связи с обращением командования Новосибирского военного института», — пояснили в пресс-центре новосибирской мэрии.


На участке появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».


Синим цветом существующее ограничение, красным — новое
Синим цветом существующее ограничение, красным — новое


Накануне НГС рассказывал, что власти также ограничили остановку на участке ул. Станционная.

Елена Громкова
Фото google.ru/maps
Фрагмент справочника 2ГИС

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