На Обском море заработали паромные переправы

Паром в Ордынском районе
Паром в Ордынском районе

В Ордынском районе Новосибирской области открылись 2 паромные переправы через Новосибирское водохранилище.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в администрации Ордынского района, с 9 мая 2 ежедневные паромные переправы заработали между рабочим поселком Ордынское и селом Нижнекаменка, а также между селами Чингис и Спирино. И на том, и на другом направлении работают малые паромы, которые способны за один раз перевезти до 11 легковых машин и до 20 пассажиров.


Первый паром из села Чингис выходит в 6:30 по понедельникам и пятницам, в остальные дни недели — в 7:30. Последний рейс из Спирино отправляется в 20:00, независимо от дня недели. Время в пути занимает около получаса. В выходные дни при необходимости перевозчики могут пустить дополнительные рейсы.


В этом году взрослый билет на паром «Чингис – Спирино» стоит 20 руб., детский (от 5 до 10 лет включительно) — 10 руб. Дети младше 5 лет могут прокатиться на пароме бесплатно. За перевозку транспорта пассажирам придется заплатить дополнительно. Стоимость перевозки зависит от веса машины. В прошлом году, например, легковой автомобиль можно было перевезти с одного берега на другой за 250 руб., уточнили в администрации Ордынского района.


Первый рейс из Нижнекаменки в Ордынское уходит каждый день в 8:00, а последний рейс из Ордынского — в 19:00. После этого в 20:00 паром везет пассажиров из Нижнекаменки в Ордынское, но обратно уже не возвращается. Исключение перевозчик сделал только для пятницы и воскресенья, когда из Ордынского в 21:00 будет отправляться дополнительный рейс. Взрослый билет на паром стоит 50 руб., детский — 25 руб.


Когда уровень воды в водохранилище повысится, то между поселком Ордынское и селом Нижнекаменка начнут курсировать паромы большей вместимости, способные взять на борт до 60 машин, добавили в администрации Ордынского района.


Прошлой весной паром с 17 пассажирами, плывший из Нижнекаменки в сторону Ордынского, сел на мель в 100 м от берега. На месте происшествия работали спасатели. Никто из пассажиров не пострадал.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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