На улицах Новосибирска начали цвести тысячи красивых тюльпанов

Тюльпаны расцвели в Новосибирске, несмотря на переменчивую погоду и заморозки
Тюльпаны расцвели в Новосибирске, несмотря на переменчивую погоду и заморозки

На главных площадях и магистралях Новосибирска появляются красивые тюльпаны — всего на городских клумбах их будет 144 тыс.


Сейчас красные, розовые, белые, фиолетовые и желтые тюльпаны появились уже на пл. Кондратюка, на пл. Лыщинского, в аллее у Дома быта на Красном проспекте и т.д. Минувшей осенью на клумбы города специалисты высадили 144 тыс. луковиц тюльпанов, которые расцветут с наступлением тепла, сообщили в пресс-центре мэрии.


Клумба с тюльпанами на пл. Кондратюка
Клумба с тюльпанами на пл. Кондратюка


Первая клумба с тюльпанами появилась на развязке на ул. Станционной, напоминают в мэрии. Кроме того, в этом году на вертикальных вазонах будет 10,4 тыс. цветов ампельной петунии.


Всего на улицах Новосибирска должно расцвести 144 тыс. луковиц тюльпанов
Всего на улицах Новосибирска должно расцвести 144 тыс. луковиц тюльпанов


Первыми в этом году тюльпаны увидели жители ул. Станционной
Первыми в этом году тюльпаны увидели жители ул. Станционной


Всего в 2017 году специалисты МКУ «Горзеленхоз» и администраций районов высадят 7,3 тыс. деревьев — в их числе березы, рябины, тополя, а также 8,3 тыс. кустарников, будет обустроено 6,3 га газонов. Цветов на улицах Новосибирска будет 1,8 млн, пообещали в мэрии. 


Кроме тюльпанов на городских улицах появятся сотни тысяч других цветов
Кроме тюльпанов на городских улицах появятся сотни тысяч других цветов


Всего в Новосибирске будет 1,8 млн цветов
Всего в Новосибирске будет 1,8 млн цветов


«Ассортимент рассады состоит из 19 основных видов, в том числе: петуния гибридная крупноцветковая, бархатцы отклоненные, сальвия блестящая, цинерария, антирринум, бархатцы, вербена, георгин однолетний, герань, виола, клеома, кохия веничная», — отчитались в пресс-центре.


На выходных около тюльпанов уже активно фотографировались горожане. На фото — клумба около «Рок Сити» на Красном проспекте
На выходных около тюльпанов уже активно фотографировались горожане. На фото — клумба около «Рок Сити» на Красном проспекте


Ранее в «Горзеленхозе» рассказали, что в основном цветы в городе начинают высаживать в июне, — и раскрыли сумму, в которую обошлись городскому бюджету красивые газоны.

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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