На улицах Новосибирска начали цвести тысячи красивых тюльпанов

Тюльпаны расцвели в Новосибирске, несмотря на переменчивую погоду и заморозки

На главных площадях и магистралях Новосибирска появляются красивые тюльпаны — всего на городских клумбах их будет 144 тыс.





Сейчас красные, розовые, белые, фиолетовые и желтые тюльпаны появились уже на пл. Кондратюка, на пл. Лыщинского, в аллее у Дома быта на Красном проспекте и т.д. Минувшей осенью на клумбы города специалисты высадили 144 тыс. луковиц тюльпанов, которые расцветут с наступлением тепла, сообщили в пресс-центре мэрии.







Клумба с тюльпанами на пл. Кондратюка





Первая клумба с тюльпанами появилась на развязке на ул. Станционной, напоминают в мэрии. Кроме того, в этом году на вертикальных вазонах будет 10,4 тыс. цветов ампельной петунии.







Всего на улицах Новосибирска должно расцвести 144 тыс. луковиц тюльпанов





Первыми в этом году тюльпаны увидели жители ул. Станционной





Всего в 2017 году специалисты МКУ «Горзеленхоз» и администраций районов высадят 7,3 тыс. деревьев — в их числе березы, рябины, тополя, а также 8,3 тыс. кустарников, будет обустроено 6,3 га газонов. Цветов на улицах Новосибирска будет 1,8 млн, пообещали в мэрии.







Кроме тюльпанов на городских улицах появятся сотни тысяч других цветов





Всего в Новосибирске будет 1,8 млн цветов





«Ассортимент рассады состоит из 19 основных видов, в том числе: петуния гибридная крупноцветковая, бархатцы отклоненные, сальвия блестящая, цинерария, антирринум, бархатцы, вербена, георгин однолетний, герань, виола, клеома, кохия веничная», — отчитались в пресс-центре.







На выходных около тюльпанов уже активно фотографировались горожане. На фото — клумба около «Рок Сити» на Красном проспекте





Ранее в «Горзеленхозе» рассказали, что в основном цветы в городе начинают высаживать в июне, — и раскрыли сумму, в которую обошлись городскому бюджету красивые газоны.