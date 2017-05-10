Власти запретили остановку на Станционной после обращения аэропорта «Толмачёво»

Аэропорт просил автоинспекцию запретить остановку на ул. Станционной из-за своих пассажиров

В Новосибирске власти решили запретить в начале лета остановку на одном из участков ул. Станционной.







«С 1 июня запрещается остановка транспортных средств по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-й Станционной», — передали в пресс-центре мэрии города.





Так решила рабочая группа по безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Ее члены посчитали, что запрет поможет при заторах.







Участок, на котором запретили остановку





В середине марта руководство аэропорта «Толмачёво» обратилось в ГИБДД с просьбой ограничить парковки на ул. Станционной, чтобы пассажиры не опаздывали на рейсы из-за пробок. Однако просьба была выполнена частично — аэропорт просил ограничить остановку и парковку машин на этом же участке, но с обеих сторон.