Сибиряки запустили в пруд в Кировском районе сотню маленьких кораблей

На водоеме за типографией «Советская Сибирь» сегодня завершились соревнования 23-го Кубка России по судомодельному спорту имени маршала Покрышкина — мероприятие было посвящено 72-летию Победы. С 6 по 10 мая в водоем запустили 120 радиоуправляемых  кораблей и яхт — некоторые из них пускали пар и терпели бедствие.


Корабли не только реалистично выглядели, но и пускали пар
Корабли не только реалистично выглядели, но и пускали пар


«Соревнования собрали участников из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, а также Камчатского и Красноярского края. Уже не первый год принимают участие в турнире представители Казахстана», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов соревнований, руководитель молодежного центра технического творчества «Территория молодежи» Анастасия Павлова.


В соревнованиях участвовали гости из разных регионов страны и Казахстана
В соревнованиях участвовали гости из разных регионов страны и Казахстана


По ее словам, новосибирские состязания уникальны тем, что объединяют на одной площадке спортсменов разных классов: подростков, молодежь и именитых мастеров судомоделирования. При этом скоростные модели, яхты и копии судов стартовали отдельно. Реалистичные копии жюри оценивало не только на воде, но и на суше.


Корабли собирают и из готовых конструкторов, и из различных материалов по собственным чертежам
Корабли собирают и из готовых конструкторов, и из различных материалов по собственным чертежам


«Корабли были сделаны как из готовых конструкторов, имеющихся в продаже, так и из разных материалов, например дерева и пластика, — поясняет Анастасия Павлова. — При сборке моделей используется и 3D-печать».


Все модели кораблей управлялись с берега и должны были пройти определенный маршрут
Все модели кораблей управлялись с берега и должны были пройти определенный маршрут


Особенно зрелищными были соревнования моделей-копий, которые жюри сначала оценивало на суше, а потом уже на воде. К примеру, одна из команд инсценировала аварию на буровой вышке с последующим тушением пожара и ликвидацией его последствий. Были и модели, оборудованные действующими самодельными паровыми машинами, которые участники запускали с пульта управления.


В соревнованиях приняли участие и подростки, и взрослые именитые судомоделисты
В соревнованиях приняли участие и подростки, и взрослые именитые судомоделисты


За призовые места в разных категориях боролись спортсмены в возрасте от 14 до 60 лет. В командном зачете моделей-копий победила сборная Кемеровской области, команда нашего региона стала второй, а 3-е место завоевали участники из Свердловской области. В соревновании скоростных и гоночных моделей выиграли гости из Иркутской области, команда Новосибирской области снова взяла «серебро», а 3-е место досталось ребятам из Забайкальского края.


Сибиряки запустили в пруд в Кировском районе сотню маленьких кораблей (фото)


В честь Дня Победы участников соревнований кормили солдатской кашей. 9 мая в Новосибирске прошло немало других интересных мероприятий — о них можно узнать из большого онлайн-репортажа НГС. 

Александра Зенкова
Фотографии предоставлены Анастасией Павловой

Прочтений: 3681
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено