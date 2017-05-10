Сибиряки запустили в пруд в Кировском районе сотню маленьких кораблей

На водоеме за типографией «Советская Сибирь» сегодня завершились соревнования 23-го Кубка России по судомодельному спорту имени маршала Покрышкина — мероприятие было посвящено 72-летию Победы. С 6 по 10 мая в водоем запустили 120 радиоуправляемых кораблей и яхт — некоторые из них пускали пар и терпели бедствие.





Корабли не только реалистично выглядели, но и пускали пар





«Соревнования собрали участников из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, а также Камчатского и Красноярского края. Уже не первый год принимают участие в турнире представители Казахстана», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов соревнований, руководитель молодежного центра технического творчества «Территория молодежи» Анастасия Павлова.







В соревнованиях участвовали гости из разных регионов страны и Казахстана





По ее словам, новосибирские состязания уникальны тем, что объединяют на одной площадке спортсменов разных классов: подростков, молодежь и именитых мастеров судомоделирования. При этом скоростные модели, яхты и копии судов стартовали отдельно. Реалистичные копии жюри оценивало не только на воде, но и на суше.





Корабли собирают и из готовых конструкторов, и из различных материалов по собственным чертежам





«Корабли были сделаны как из готовых конструкторов, имеющихся в продаже, так и из разных материалов, например дерева и пластика, — поясняет Анастасия Павлова. — При сборке моделей используется и 3D-печать».







Все модели кораблей управлялись с берега и должны были пройти определенный маршрут





Особенно зрелищными были соревнования моделей-копий, которые жюри сначала оценивало на суше, а потом уже на воде. К примеру, одна из команд инсценировала аварию на буровой вышке с последующим тушением пожара и ликвидацией его последствий. Были и модели, оборудованные действующими самодельными паровыми машинами, которые участники запускали с пульта управления.







В соревнованиях приняли участие и подростки, и взрослые именитые судомоделисты





За призовые места в разных категориях боролись спортсмены в возрасте от 14 до 60 лет. В командном зачете моделей-копий победила сборная Кемеровской области, команда нашего региона стала второй, а 3-е место завоевали участники из Свердловской области. В соревновании скоростных и гоночных моделей выиграли гости из Иркутской области, команда Новосибирской области снова взяла «серебро», а 3-е место досталось ребятам из Забайкальского края.









В честь Дня Победы участников соревнований кормили солдатской кашей. 9 мая в Новосибирске прошло немало других интересных мероприятий — о них можно узнать из большого онлайн-репортажа НГС.