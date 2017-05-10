Новосибирец снял фильм о злоключениях хама из поликлиники

Кадр из фильма «Гад»
Кадр из фильма «Гад»

Новосибирцы сняли поучительный короткометражный фильм «Гад», повествующий о расплате за недобрые поступки, в том числе хамство в поликлинике.


Фильм опубликован сегодня на канале творческого объединения Moroshka Production на YouTube.


Действие короткометражки разворачивается в Новосибирске. По сюжету главный герой фильма приезжает в поликлинику № 2 и пытается без очереди попасть в кабинет терапевта. Его бесцеремонное поведение возмущает старушку, которая обзывает мужчину «гадом» и бросает ему в лицо пожелание: «Чтобы с тобою всегда так поступали, как ты с людьми».


После этого все недостойные поступки мужчины — от хамского поведения на дороге до супружеских измен — оборачиваются для новосибирца неприятностями. Ближе к финалу главный герой садится пьяным за руль и сбивает на машине собаку, а позже узнает, что в ДТП попала его маленькая дочь.


«Это моя первая режиссерская работа. По образованию я медик, на данный момент работаю в фармбизнесе, в итальянской компании. Что касается творчества, то я любитель, а не профессионал, у меня нет никакого специального образования», — рассказал НГС.НОВОСТИ автор сценария и режиссер фильма, представитель творческого объединения Moroshka Production Павел Щекатурин.


Главную роль в короткометражке исполнил новосибирец Олег Воробьев, уже имеющий опыт съемки в рекламных роликах и художественных фильмах. Например, на его счету — второстепенные роли в молодежной комедии «Отличная компания» и спортивной драме «Деревня».  В одной из сцен короткометражки также снялся известный в Новосибирске певец, композитор и артист Тимур Гордеев.


По словам режиссера, всего на создание 10-минутного фильма у авторов ушло около 5 месяцев, 3 из которых заняли сами съемки. Финансовых вложений короткометражка почти не потребовала, не считая трат на расходные материалы, например на бинт и зеленку, которые понадобились для создания грима старушки в финальной сцене.


С разрешения режиссера фильма Павла Щекатурина НГС.НОВОСТИ публикуют фрагмент фильма. Полная версия ленты доступна на канале творческого объединения Moroshka Production на YouTube.



Ольга Хмелевская
Кадр из фильма «Гад»
Отрывок из фильма

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