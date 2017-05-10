Названы самые опасные для купания места в Новосибирске

Котлован на Юго-Западном жилмассиве в прошлом году признан самым опасным

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, которое запрещает купаться на 35 водоемах в черте города.







«На этих водоемах вывешены знаки безопасности "Купание запрещено", спасательные посты укомплектованы плавательным и спасательным оборудованием, снаряжением и документацией», — сообщил пресс-центр мэрии.







Во всех этих местах будут дежурить 30 спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы и еще 80 сезонных матросов-спасателей — их в МАСС набирают с начала апреля.







НГС.НОВОСТИ публикуют список опасных мест по районам города:







В Центральном районе в перечень попало только озеро Верховое на ул. Романова.





В Дзержинском районе под запрет попали три озера — на ул. Воронежская возле парка-отеля «Шишка», на ул. Биатлонной возле гостиницы «Биатлон», возле психбольницы на ул. Красноводской.







В Железнодорожном районе под запретом оказался правый берег Оби в районе здания по ул. Понтонная, 22 — недалеко от Димитровского моста.







В Заельцовском районе запретили купаться на озере Жемчужина Сибири — рядом со школой № 51, а также на берегу Оби недалеко от Заельцовского парка.







В Калининском районе — озеро Мирское в СНТ «Сибиряк-2», котлован на ул. Даргомыжского.







Среди запрещенных мест в Ленинском районе снова оказался котлован на Юго-Западном жилмассиве — в прошлом году его уже называли самым опасным водоемом. Другие водоемы этого района — котлован на ул. Стартовой, озеро Медвежье на ул. Станционной, котлован на ул. 1-й Чулымской, берег Оби у Лесоперевалки, затон Яринский.





В Кировском районе — котлован на ул. Сибиряков-Гвардейцев, карьер на ул. Немировича-Данченко, а также 4 места на берегу Оби: возле переулка Обского, 33 и 43, ул. Бугринская, 15/1 (разные стороны от Бугринского моста), ул. Саввы Кожевникова, 13 (Северо-Чемской жилмассив).





В Октябрьском районе — котлован в СНТ «Расвет», озеро Лесное в СНТ «Сибиряк», река Иня — от границы с Первомайским районом до устья реки Ини.





В Первомайском районе — река Иня от границы с селом Барышево, прибрежная зона острова Кораблик, котлован в СНТ «Облепиха», река Обь в Матвеевке, возле здания по адресу Тальниковая, 20.





В Советском районе — обское водохранилище возле поселка Кирово (Бердское шоссе, 550), пляж «Центральный» (Бердское шоссе, 302), возле Софийской, 19. Кроме того, попали в список прибрежная зона нижнего подходного канала шлюза Новосибирской ГЭС (СНТ «Путеец»), котлован у СНТ «Здоровье», акватория аванпорта шлюза Новосибирской ГЭС (ул. Русская, 2, корпус 1), а также правый берег Оби в пос. Нижняя Ельцовка (СНТ «Отдых-2»).







