Михаил Алоян в дебютном бою победил профессионального боксера из Никарагуа

Михаил Алоян и Ядер Хосе Нуньес Кардоза

Новосибирский боксер Михаил Алоян победил соперника из Никарагуа в своем дебютном матче в профессиональном боксе.





Вечером 11 мая в кемеровском спорткомплексе «Арена» прошел первый матч 28-летнего Алояна на профессиональном ринге. Соперником Михаила стал профессиональным боксер из Никарагуа 28-летний Ядер Хосе Нуньес Кардоза. В активе бойца значилась 31 победа, 13 из которых нокаутом, и 11 поражений.





Алоян и Кардоза провели все 10 раундов поединка. «Единогласным решением судей одержал победу и стал новым чемпионом Азии в первом легчайшем весе Миша Алоян», — огласили результат боя на ринге.







Бой Алояна и Кардозы





«После Олимпийских игр я уже решил, что мне нужно переключаться, менять что-то в своей карьере, и в боксе есть такая возможность — менять любительский бокс на профессиональный. Мне очень хотелось начать свою карьеру не с четырехраундовых поединков, как это делают боксеры-новички, а именно с топового боксера и 10-раундового поединка, это очень престижно. Конечно, и волнение, и большие риски: у меня ноль поединков (профессиональных), у соперника — 33», — передает ТАСС слова Алояна с пресс-конференции перед боем.







По данным Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), Алоян намерен участвовать в следующих Олимпийских играх в Токио, только отбираться на них по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация — международная ассоциация профессионального бокса). Как раз первый бой в рамках этой версии у Михаила прошел в Кемерово.





Медали Михаила Алояна





Михаил Алоян — бронзовый призер олимпиады в Лондоне в 2012 году и серебряный призер олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Однако в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал Алояна нарушившим антидопинговые правила на олимпиаде в Рио — допинг-проба спортсмена на туаминогептан за 21 августа дала положительный результат. Запрещенное вещество попало в организм спортсмена с лекарством от насморка.







9 мая в CAS была рассмотрена апелляция боксера. «Я онлайн участвовал в деле, по скайпу, но решения, конечно, еще нет, оно будет позже. Если честно, я про него и не думаю, и не думал после первого решения, нужно от этого избавляться, не нагружать себя», — цитирует ТАСС Алояна.