В суд ушло дело серийных угонщиков из Ленинского района

Дело последнего участника банды ушло в суд
Дело последнего участника банды ушло в суд

Прокуратура Новосибирска отправила в суд дело последнего участника группы автоугонщиков, которые воровали машины, используя код-грабберы.


«Это специальные электронные устройства, — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Новосибирска Елена Выступова. — С этим устройством отключается одновременно сигнализация и двери открываются. А уже заводили машину они с использованием других средств».


По версии следствия, на счету Романа Куятова и Сергея Назимова 16 угонов и две попытки краж — угонщики взломали Toyota RAV4 и Subaru Forester, но не смогли их завести.


Полицейские поймали новосибирцев, когда они ехали на угнанной машине. Известно, что участники группы перепродавали автомобили. Пока найдены и возвращены владельцам 7 машин. Общая сумма ущерба от деятельности банды составила порядка 2,5 млн руб.


В прокуратуре сообщили, что Куятов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — и его уголовное дело уже рассматривается в суде.


Куятов и Назимов не единственные, кто угонял машины в Новосибирске с помощью код-грабберов. Так, два года назад осудили банду, которая использовала эту технологию для кражи инкассаторских машин.

Алёна Истомина
Фото Артёма Ленца

Прочтений: 4738
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено