В суд ушло дело серийных угонщиков из Ленинского района

Дело последнего участника банды ушло в суд

Прокуратура Новосибирска отправила в суд дело последнего участника группы автоугонщиков, которые воровали машины, используя код-грабберы.







«Это специальные электронные устройства, — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Новосибирска Елена Выступова. — С этим устройством отключается одновременно сигнализация и двери открываются. А уже заводили машину они с использованием других средств».





По версии следствия, на счету Романа Куятова и Сергея Назимова 16 угонов и две попытки краж — угонщики взломали Toyota RAV4 и Subaru Forester, но не смогли их завести.





Полицейские поймали новосибирцев, когда они ехали на угнанной машине. Известно, что участники группы перепродавали автомобили. Пока найдены и возвращены владельцам 7 машин. Общая сумма ущерба от деятельности банды составила порядка 2,5 млн руб.





В прокуратуре сообщили, что Куятов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — и его уголовное дело уже рассматривается в суде.





Куятов и Назимов не единственные, кто угонял машины в Новосибирске с помощью код-грабберов. Так, два года назад осудили банду, которая использовала эту технологию для кражи инкассаторских машин.

