Вечный «Космос»: старейший кинотеатр на Богдашке не снесут ради очередной высотки

Теперь кинотеатр «Космос» включат в зону культурных и спортивных объектов
Теперь кинотеатр «Космос» включат в зону культурных и спортивных объектов

Новосибирцы добились изменения зоны застройки под кинотеатром «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого.


«Сегодня прошли публичные слушания, на которых было принято наше предложение об изменении зоны под кинотеатром "Космос" с ОД1 на Р4 — зону культурных и спортивных объектов. Теперь никаких преград нет: как правило, Совет депутатов (который принимает окончательное решение. — К.Е.) никогда публичные слушания не опровергает», — пояснил НГС.НОВОСТИ 10 мая депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ № 12 в Калининском районе.


Он рассказал, что в зоне ОД1, к которой раньше относился участок под кинотеатром, можно строить жилые дома до 50 этажей высотой. В такой зоне раньше был и клуб «Отдых», который собственник участка снес осенью 2016 года. Арендатор кинотеатра «Космос» в ноябре планировал выкупить здание, и тогда кинотеатр могла ожидать судьба «Отдыха» — снос и высотная застройка на этом месте, уверен депутат.


На своей странице в Facebook Дмитрий Прибаловец написал, что также «удалось избежать перезонирования территории в зону ИТ, скоростные магистрали (как предусмотрено генпланом города), и что повлекло бы за собой снос "Космоса"».


Несколько месяцев назад власти Новосибирской области включили «Красную горку» на ул. Богдана Хмельницкого в перечень объектов культурного наследия, кинотеатр «Космос» в эту зону не вошел. При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть в октябре прошлого года заявил, что допускает снос старого кинотеатра из-за его «заброшенного» состояния для строительства на его месте нового спортивного комплекса.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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