Вечный «Космос»: старейший кинотеатр на Богдашке не снесут ради очередной высотки
Новосибирцы добились изменения зоны застройки под кинотеатром «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого.
«Сегодня прошли публичные слушания, на которых было принято наше предложение об изменении зоны под кинотеатром "Космос" с ОД1 на Р4 — зону культурных и спортивных объектов. Теперь никаких преград нет: как правило, Совет депутатов (который принимает окончательное решение. — К.Е.) никогда публичные слушания не опровергает», — пояснил НГС.НОВОСТИ 10 мая депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ № 12 в Калининском районе.
Он рассказал, что в зоне ОД1, к которой раньше относился участок под кинотеатром, можно строить жилые дома до 50 этажей высотой. В такой зоне раньше был и клуб «Отдых», который собственник участка снес осенью 2016 года. Арендатор кинотеатра «Космос» в ноябре планировал выкупить здание, и тогда кинотеатр могла ожидать судьба «Отдыха» — снос и высотная застройка на этом месте, уверен депутат.
На своей странице в Facebook Дмитрий Прибаловец написал, что также «удалось избежать перезонирования территории в зону ИТ, скоростные магистрали (как предусмотрено генпланом города), и что повлекло бы за собой снос "Космоса"».
Несколько месяцев назад власти Новосибирской области включили «Красную горку» на ул. Богдана Хмельницкого в перечень объектов культурного наследия, кинотеатр «Космос» в эту зону не вошел. При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть в октябре прошлого года заявил, что допускает снос старого кинотеатра из-за его «заброшенного» состояния для строительства на его месте нового спортивного комплекса.
Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова