Новосибирские хирурги забрались на самую высокую гору России

Новосибирские врачи провели на экстремальных соревнованиях 10 дней, сейчас они уже вернулись на работу
Новосибирские врачи провели на экстремальных соревнованиях 10 дней, сейчас они уже вернулись на работу

Четверо сотрудников новосибирской клиники Мешалкина, в том числе хирурги, забрались на Эльбрус на фестивале экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2017.


На фестиваль отправились кардиохирурги новосибирской клиники Денис Демидов и Илья Стенин, а также менеджер Марк Хафизов и медтехник Алексей Кабаненко. «Это была наша личная инициатива. Давно вынашивалась [идея], но просто реализовать не получалось ни по времени, ни по командному составу», — пояснил НГС.НОВОСТИ Денис Демидов, добавив, что в отпускную поездку они отправились за свой счет. 


Красота гор поразила новосибирских врачей-спортсменов
Красота гор поразила новосибирских врачей-спортсменов


Сотрудники клиники участвовали как любители, но, по словам Дениса, уложились в заданный норматив. Они прошли главные соревнования на Эльбрусе — «Вертикальный километр» — чемпионат России по скайраннингу, начавшийся на поляне Азау (высота — 2450 м) и завершившийся на станции «Мир» (3450 м). Второе испытание заключалось в скоростном восхождении на западную вершину Эльбруса.


По признанию команды, сложнее всего было собраться и поехать на фестиваль всем вместе
По признанию команды, сложнее всего было собраться и поехать на фестиваль всем вместе


Всего команда из Новосибирска пробыла на фестивале 10 дней. По словам Дениса Демидова, больше всего времени заняла акклиматизация: каждый день врачи-спортсмены пешком взбирались на более высокую местность, чтобы адаптироваться. Также они катались на горных лыжах.


Врачи признались, что им нечасто удается уехать в отпуск
Врачи признались, что им нечасто удается уехать в отпуск


«Погодные условия не самые благоприятные для горнолыжного спуска. Если осадки — то мокрый снег с дождем. Конечно, там красиво, очень живописный район. Если погода ясная — то весь Кавказский хребет перед глазами открывается. Впечатлений масса, словами сложно передать», — восхитился кардиохирург. Он отметил, что команд из врачей новосибирцы не встречали.


Адаптироваться к горным условиям было непростой задачей, признаются врачи
Адаптироваться к горным условиям было непростой задачей, признаются врачи


Команда врачей из Новосибирска — не первые спортсмены, участвующие в соревнованиях за свой счет. На майских праздниках двое мотопарапланеристов из Новосибирска впервые отправились в Таиланд на престижный международный чемпионат и заняли там призовые места.

Мария Морсина
Фото предоставлены Денисом Демидовым

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