Новосибирские хирурги забрались на самую высокую гору России
Четверо сотрудников новосибирской клиники Мешалкина, в том числе хирурги, забрались на Эльбрус на фестивале экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2017.
На фестиваль отправились кардиохирурги новосибирской клиники Денис Демидов и Илья Стенин, а также менеджер Марк Хафизов и медтехник Алексей Кабаненко. «Это была наша личная инициатива. Давно вынашивалась [идея], но просто реализовать не получалось ни по времени, ни по командному составу», — пояснил НГС.НОВОСТИ Денис Демидов, добавив, что в отпускную поездку они отправились за свой счет.
Сотрудники клиники участвовали как любители, но, по словам Дениса, уложились в заданный норматив. Они прошли главные соревнования на Эльбрусе — «Вертикальный километр» — чемпионат России по скайраннингу, начавшийся на поляне Азау (высота — 2450 м) и завершившийся на станции «Мир» (3450 м). Второе испытание заключалось в скоростном восхождении на западную вершину Эльбруса.
Всего команда из Новосибирска пробыла на фестивале 10 дней. По словам Дениса Демидова, больше всего времени заняла акклиматизация: каждый день врачи-спортсмены пешком взбирались на более высокую местность, чтобы адаптироваться. Также они катались на горных лыжах.
«Погодные условия не самые благоприятные для горнолыжного спуска. Если осадки — то мокрый снег с дождем. Конечно, там красиво, очень живописный район. Если погода ясная — то весь Кавказский хребет перед глазами открывается. Впечатлений масса, словами сложно передать», — восхитился кардиохирург. Он отметил, что команд из врачей новосибирцы не встречали.
Команда врачей из Новосибирска — не первые спортсмены, участвующие в соревнованиях за свой счет. На майских праздниках двое мотопарапланеристов из Новосибирска впервые отправились в Таиланд на престижный международный чемпионат и заняли там призовые места.
Мария Морсина
Фото предоставлены Денисом Демидовым