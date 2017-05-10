Новосибирские хирурги забрались на самую высокую гору России

Новосибирские врачи провели на экстремальных соревнованиях 10 дней, сейчас они уже вернулись на работу

Четверо сотрудников новосибирской клиники Мешалкина, в том числе хирурги, забрались на Эльбрус на фестивале экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2017.





На фестиваль отправились кардиохирурги новосибирской клиники Денис Демидов и Илья Стенин, а также менеджер Марк Хафизов и медтехник Алексей Кабаненко. «Это была наша личная инициатива. Давно вынашивалась [идея], но просто реализовать не получалось ни по времени, ни по командному составу», — пояснил НГС.НОВОСТИ Денис Демидов, добавив, что в отпускную поездку они отправились за свой счет.







Красота гор поразила новосибирских врачей-спортсменов





Сотрудники клиники участвовали как любители, но, по словам Дениса, уложились в заданный норматив. Они прошли главные соревнования на Эльбрусе — «Вертикальный километр» — чемпионат России по скайраннингу, начавшийся на поляне Азау (высота — 2450 м) и завершившийся на станции «Мир» (3450 м). Второе испытание заключалось в скоростном восхождении на западную вершину Эльбруса.







По признанию команды, сложнее всего было собраться и поехать на фестиваль всем вместе





Всего команда из Новосибирска пробыла на фестивале 10 дней. По словам Дениса Демидова, больше всего времени заняла акклиматизация: каждый день врачи-спортсмены пешком взбирались на более высокую местность, чтобы адаптироваться. Также они катались на горных лыжах.







Врачи признались, что им нечасто удается уехать в отпуск





«Погодные условия не самые благоприятные для горнолыжного спуска. Если осадки — то мокрый снег с дождем. Конечно, там красиво, очень живописный район. Если погода ясная — то весь Кавказский хребет перед глазами открывается. Впечатлений масса, словами сложно передать», — восхитился кардиохирург. Он отметил, что команд из врачей новосибирцы не встречали.







Адаптироваться к горным условиям было непростой задачей, признаются врачи





Команда врачей из Новосибирска — не первые спортсмены, участвующие в соревнованиях за свой счет. На майских праздниках двое мотопарапланеристов из Новосибирска впервые отправились в Таиланд на престижный международный чемпионат и заняли там призовые места.

