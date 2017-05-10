Новосибирская область рассчиталась по всем банковским кредитам

Новосибирская область рассчиталась по всем банковским кредитам

За апрель 2017 года госдолг Новосибирской области сократился на 754 млн руб.


Данные об этом опубликованы на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики НСО. По данным ведомства, госдолг на 1 мая составил более 43,7 млрд руб., месяц назад он был более 44,4 млрд руб.


За прошедший месяц НСО полностью рассчиталась по долгам перед ПАО «Сбербанк»: на 1 апреля у региона было 26 кредитов на сумму 2 млрд 20 млн руб., в то время как на 1 мая у НСО долгов перед кредитными организациями уже не было.


Однако в середине апреля регион объявил 10 аукционов, чтобы привлечь новые кредитные линии на 3 и 4 года с максимальной ставкой 11,21 % и 11,5 % годовых соответственно. Каждая линия рассчитана на 500 млн руб., их общая сумма — 5 млрд руб. Итоги аукционов подведут 18 мая.


В то же время у Новосибирской области в течение апреля снизились долги по ценным бумагам — с 15,55 млрд руб. на 1 апреля до 14,8 млрд руб., по данным на 1 мая. Самая большая часть задолженности области приходится на кредиты из федерального бюджета — кредиторами НСО выступают Министерство финансов РФ и управление федерального казначейства по НСО. По сравнению с прошлым месяцем эти долги выросли с 26,9 млрд руб. до 28,9 млрд руб.

Елена Громкова
Фото PaulBiryukov (Essentials/iStock)

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