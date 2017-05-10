Новосибирская область рассчиталась по всем банковским кредитам

За апрель 2017 года госдолг Новосибирской области сократился на 754 млн руб.







Данные об этом опубликованы на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики НСО. По данным ведомства, госдолг на 1 мая составил более 43,7 млрд руб., месяц назад он был более 44,4 млрд руб.





За прошедший месяц НСО полностью рассчиталась по долгам перед ПАО «Сбербанк»: на 1 апреля у региона было 26 кредитов на сумму 2 млрд 20 млн руб., в то время как на 1 мая у НСО долгов перед кредитными организациями уже не было.







Однако в середине апреля регион объявил 10 аукционов, чтобы привлечь новые кредитные линии на 3 и 4 года с максимальной ставкой 11,21 % и 11,5 % годовых соответственно. Каждая линия рассчитана на 500 млн руб., их общая сумма — 5 млрд руб. Итоги аукционов подведут 18 мая.







В то же время у Новосибирской области в течение апреля снизились долги по ценным бумагам — с 15,55 млрд руб. на 1 апреля до 14,8 млрд руб., по данным на 1 мая. Самая большая часть задолженности области приходится на кредиты из федерального бюджета — кредиторами НСО выступают Министерство финансов РФ и управление федерального казначейства по НСО. По сравнению с прошлым месяцем эти долги выросли с 26,9 млрд руб. до 28,9 млрд руб.