Строители спорткомплекса отсудили у Заельцовского парка 37 миллионов

Беседка в Заельцовском парке 
Беседка в Заельцовском парке 

Инвестор строительства спорткомплекса ООО «Релакс» отсудил у Заельцовского парка 37 млн руб. за постройку, которую согласовывал предыдущий, уволенный за взятку директор парка. 


Решение об этом принято Арбитражным судом Новосибирской области и опубликовано в системе «Электронное правосудие».


Иск рассматривался с марта 2016 года — ООО «Релакс» подало иск к ПКиО «Заельцовский» о взыскании около 37,6 млн руб. убытков. Как говорится в материалах дела, в 2012 году организации заключили договор, по которому ООО «Релакс» должно было построить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории парка. Проект подразумевал 4 1-этажных здания общей площадью 500 кв. м, беседки, спортивные площадки, пункт проката спортивного инвентаря, площадки для отдыха, а также благоустройство и озеленение территории. При этом строительство велось на участке, предоставленном мэрией Новосибирска Заельцовскому парку в бессрочное пользование, говорится в материалах суда.


По договору между парком и «Релаксом» 9/10 доли в праве собственности объекта после сдачи должны были принадлежать инвестору. Согласно тексту решения суда, объекты были сданы в марте 2013 года, но к моменту сдачи комплекс не был оформлен — постройка юридически оказалась самовольной. В связи с этим ООО «Релакс» не смогло оформить на нее право собственности и обратилось в суд, потребовав от парка возместить убытки.


26 апреля 2017 года суд решил взыскать с Заельцовского парка 37,6 млн руб. в пользу ООО «Релакс».

 

Директор ПКиО «Заельцовский» Владимир Козырев сообщил НГС.НОВОСТИ, что парк обжалует решение в 7-м апелляционном арбиражном суде в Томске. По его словам, спорткомплекс «Релакса» начали строить в парке при бывшем директоре Андрее Лукшисе.


Напомним, в 2013 году бывший директор Заельцовского парка Андрей Лукшис попался на взятке за «незаконное предоставление территории парка одной из коммерческих организаций». В том году в Заельцовском парке обнаружились 4 незаконных крупных постройки и 30 мелких, в том числе 13 беседок с мангалами. К крупным постройкам относились в том числе кафе «Шале» и комплекс «Логово», которые позднее были переданы муниципалитету. 


«Это (физкультурный комплекс "Релакса". — Н.Г.) последний [незаконный] объект, который у нас там остался. Этот объект сейчас наполовину законсервирован, а спортивные площадки рядом эксплуатирует сам парк. Коммерческая деятельность там не ведется в полном объеме, работает только одна баня», — рассказал Козырев. По его словам, парк не хотел бы сносить этот объект за свой счет, поэтому примет решение о его использовании вместе с мэрией уже после решения апелляционного суда.


Выплата убытков «Релаксу» «будет сильно бить по администрации парка», признал Владимир Козырев. В этом случае «Заельцовский» будет «искать совместно с мэрией пути взаимодействия». «Наше  видение — на муниципальной земле должно находиться только муниципальное имущество», — сказал директор парка.


Связаться с представителями ООО «Релакс» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. 


Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о том, как Заельцовский парк собирается менять свой стиль.

Наталья Гредина 
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 8886
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено