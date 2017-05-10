Строители спорткомплекса отсудили у Заельцовского парка 37 миллионов

Беседка в Заельцовском парке

Инвестор строительства спорткомплекса ООО «Релакс» отсудил у Заельцовского парка 37 млн руб. за постройку, которую согласовывал предыдущий, уволенный за взятку директор парка.





Решение об этом принято Арбитражным судом Новосибирской области и опубликовано в системе «Электронное правосудие».







Иск рассматривался с марта 2016 года — ООО «Релакс» подало иск к ПКиО «Заельцовский» о взыскании около 37,6 млн руб. убытков. Как говорится в материалах дела, в 2012 году организации заключили договор, по которому ООО «Релакс» должно было построить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории парка. Проект подразумевал 4 1-этажных здания общей площадью 500 кв. м, беседки, спортивные площадки, пункт проката спортивного инвентаря, площадки для отдыха, а также благоустройство и озеленение территории. При этом строительство велось на участке, предоставленном мэрией Новосибирска Заельцовскому парку в бессрочное пользование, говорится в материалах суда.





По договору между парком и «Релаксом» 9/10 доли в праве собственности объекта после сдачи должны были принадлежать инвестору. Согласно тексту решения суда, объекты были сданы в марте 2013 года, но к моменту сдачи комплекс не был оформлен — постройка юридически оказалась самовольной. В связи с этим ООО «Релакс» не смогло оформить на нее право собственности и обратилось в суд, потребовав от парка возместить убытки.







26 апреля 2017 года суд решил взыскать с Заельцовского парка 37,6 млн руб. в пользу ООО «Релакс».







Директор ПКиО «Заельцовский» Владимир Козырев сообщил НГС.НОВОСТИ, что парк обжалует решение в 7-м апелляционном арбиражном суде в Томске. По его словам, спорткомплекс «Релакса» начали строить в парке при бывшем директоре Андрее Лукшисе.







Напомним, в 2013 году бывший директор Заельцовского парка Андрей Лукшис попался на взятке за «незаконное предоставление территории парка одной из коммерческих организаций». В том году в Заельцовском парке обнаружились 4 незаконных крупных постройки и 30 мелких, в том числе 13 беседок с мангалами. К крупным постройкам относились в том числе кафе «Шале» и комплекс «Логово», которые позднее были переданы муниципалитету.





«Это (физкультурный комплекс "Релакса". — Н.Г.) последний [незаконный] объект, который у нас там остался. Этот объект сейчас наполовину законсервирован, а спортивные площадки рядом эксплуатирует сам парк. Коммерческая деятельность там не ведется в полном объеме, работает только одна баня», — рассказал Козырев. По его словам, парк не хотел бы сносить этот объект за свой счет, поэтому примет решение о его использовании вместе с мэрией уже после решения апелляционного суда.







Выплата убытков «Релаксу» «будет сильно бить по администрации парка», признал Владимир Козырев. В этом случае «Заельцовский» будет «искать совместно с мэрией пути взаимодействия». «Наше видение — на муниципальной земле должно находиться только муниципальное имущество», — сказал директор парка.





Связаться с представителями ООО «Релакс» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о том, как Заельцовский парк собирается менять свой стиль.