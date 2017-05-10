«Скорая» полчаса не могла проехать к мальчику, упавшему с военной машины

Упавший подросток пролежал около 30 минут, пока водитель «скорой помощи» нашел дорогу
Упавший подросток пролежал около 30 минут, пока водитель «скорой помощи» нашел дорогу

Во время празднования Дня Победы в Академгородке подросток упал с военной техники и больше получаса пролежал на холодной земле, пока водитель «скорой» пытался проехать к месту происшествия через толпу горожан.


«Военная машина, высокий грузовик, стоял недалеко от ДК "Академия". К багажнику был прицеплен трос, держащийся на карабине. По нему было разрешено подросткам лазить, — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица инцидента Юлия Матросова. — Один парень зацепился за трос и сорвался вместе с этим тросом на асфальт с высоты примерно 2 метра».


По ее словам, подросток сильно ударился спиной и головой. Несколько очевидцев, в том числе полицейский, подбежали, проверили пульс. Машины «скорой помощи» поблизости не оказалось — прохожие вызвали медиков. «Примерно минут через 20–25 из толпы, где проходило празднование, выбежала врач с сумкой. Соответственно, она шла через всю ул. Ильича, а это прилично. Она пришла, начала что-то там ощупывать. Очевидно, что нужно было отвозить, транспортировать в больницу. 


Врач при этом была озадачена тем, чтобы объяснить "скорой", как к этому месту подъехать. Также она не могла связаться с водителем, а вся связь была через диспетчера. В итоге мальчик пролежал на холодной земле где-то 35 минут. Мы ему подстелили какой-то картон, накрыли его платками, потому что его уже начало трясти от холода», — описала хронологию событий Юлия.


По ее мнению, в тот момент «скорая помощь» могла проехать по Цветному проезду, где было мало народа или заехать с Морского проспекта через Дом ученых, где также было свободно. В итоге машина проехала через толпу возле ДК «Академия». 


Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила НГС.НОВОСТИ, что вчера «скорая» получала вызов к «Академии» на выставку военной техники. «Ребенок с амбулаторными травмами был доставлен в ЦКБ СО РАН. Время ожидания не превысило 10 минут», — сообщила Ирина Большакова.


Ожидание «скорой» в Академгородке 9 мая


Новосибирцы нередко сообщают о том, что машина «скорой помощи» едет долго. В прошлом году женщина обвинила «скорую» в смерти своего 3-летнего сына.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
Видео Юлии Матросовой

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