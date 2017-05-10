«Скорая» полчаса не могла проехать к мальчику, упавшему с военной машины

Упавший подросток пролежал около 30 минут, пока водитель «скорой помощи» нашел дорогу

Во время празднования Дня Победы в Академгородке подросток упал с военной техники и больше получаса пролежал на холодной земле, пока водитель «скорой» пытался проехать к месту происшествия через толпу горожан.







«Военная машина, высокий грузовик, стоял недалеко от ДК "Академия". К багажнику был прицеплен трос, держащийся на карабине. По нему было разрешено подросткам лазить, — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица инцидента Юлия Матросова. — Один парень зацепился за трос и сорвался вместе с этим тросом на асфальт с высоты примерно 2 метра».







По ее словам, подросток сильно ударился спиной и головой. Несколько очевидцев, в том числе полицейский, подбежали, проверили пульс. Машины «скорой помощи» поблизости не оказалось — прохожие вызвали медиков. «Примерно минут через 20–25 из толпы, где проходило празднование, выбежала врач с сумкой. Соответственно, она шла через всю ул. Ильича, а это прилично. Она пришла, начала что-то там ощупывать. Очевидно, что нужно было отвозить, транспортировать в больницу.





Врач при этом была озадачена тем, чтобы объяснить "скорой", как к этому месту подъехать. Также она не могла связаться с водителем, а вся связь была через диспетчера. В итоге мальчик пролежал на холодной земле где-то 35 минут. Мы ему подстелили какой-то картон, накрыли его платками, потому что его уже начало трясти от холода», — описала хронологию событий Юлия.





По ее мнению, в тот момент «скорая помощь» могла проехать по Цветному проезду, где было мало народа или заехать с Морского проспекта через Дом ученых, где также было свободно. В итоге машина проехала через толпу возле ДК «Академия».





Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила НГС.НОВОСТИ, что вчера «скорая» получала вызов к «Академии» на выставку военной техники. «Ребенок с амбулаторными травмами был доставлен в ЦКБ СО РАН. Время ожидания не превысило 10 минут», — сообщила Ирина Большакова.





Ожидание «скорой» в Академгородке 9 мая





Новосибирцы нередко сообщают о том, что машина «скорой помощи» едет долго. В прошлом году женщина обвинила «скорую» в смерти своего 3-летнего сына.