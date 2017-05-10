Новосибирского троеборца поймали на продаже стероидов

Троеборец Роман Домников заказывал вещества в Таиланде и продавал спортсменам

Новосибирский 39-летний спортсмен Роман Домников пойдет под суд за контрабанду и незаконную продажу стероидов.





«Изучив действие стероидов на человеческий организм, испробовав их действие на себе, после обращения знакомых спортсменов с просьбами о приобретении стероидов, Домников решил заработать на их продаже. Он знал, что они запрещены в свободной продаже на территории России», — сообщает прокуратура Новосибирской области.







Правоохранительные органы установили, что занимающийся 20 лет троеборьем Роман Домников причастен к контрабанде, хранении и сбыте вещества, содержащего тестостерон пропионат, а также метилтестостерона, метандиенона. Мужчина обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), незаконных приобретениях и сбыте сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ).







Чтобы продавать стероиды, Домников создал страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», там он выкладывал методики тренировок, фотографии препаратов, их описание. Желающие купить препараты у Домникова переводили деньги на банковскую карту, она была оформлена на другого человека.







Продавал стероиды Домников с мая по октябрь 2016 года. Вещества спортсмен заказывал в Таиланде, а посылки оформлял на имена своих знакомых, которые об этом не знали. Потом Домников просил своих знакомых за вознаграждение получить посылку, объясняя, что в посылках — биодобавка.







«Домников вину в совершении преступлений признал полностью, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений», — добавили в прокуратуре.







Дело рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска.







В прошлом году таможенники вскрыли посылку, адресованную жителю Алтайского края из Таиланда, и нашли там белые пластиковые бутыли с розовыми таблетками и этикеткой с надписью Anabol.

