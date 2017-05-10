В Новосибирске начали остывать батареи

Отключение тепла началось в 8:00
Отключение тепла началось в 8:00

Утром 10 мая в Новосибирске начали отключать отопление.


«Сегодня начались отключения с 8 утра. До пяти вечера они будут идти — все в соответствии с постановлением мэра, которое он подписал», — рассказали в пресс-службе компании АО «СИБЭКО». К концу дня все батареи в городе станут холодными.


О том, что мэр решил закончить отопительный сезон 10 мая, стало известно на прошлой неделе, 5 мая. 


С 15 мая специалисты «СИБЭКО» приступят к гидравлическим испытаниям — сначала испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-5.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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