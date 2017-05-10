У новосибирской семьи нашли огромную партию наркотика «белый китаец»

У супругов нашли более 2 кг «белого китайца»
У супругов нашли более 2 кг «белого китайца»

В начале мая новосибирские полицейские несколько дней проводили операцию, во время которой изъяли у супружеской пары большую партию синтетического героина.


Супруги, 28-летний мужчина и 29-летняя женщина, хранили наркотики в съемной квартире. «Вместе с женой он расфасовывал наркотические средства на мелкие партии для реализации через оборудованные тайники-закладки. При задержании у мужчины была изъята пачка из-под сигарет, содержащая 5 полимерных пакетиков с наркотическим средством общей массой 4 г. Позже в принадлежащем ему автомобиле обнаружено еще более 117 г того же вещества», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


После этого полиция обыскала 2 квартиры: в одной, где жили супруги в Калининском районе, правоохранители нашли 23 полимерных пакетика с наркотической массой более 100 г. В другой, арендованной квартире, нашлись больше 2 кг наркотиков, упаковка и электронные весы.


Изъятые при обысках вещества
Изъятые при обысках вещества


«Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области показали, что изъятое — синтетический наркотик общей массой 2402 г. 


Наркотик также известен как "белый китаец" или "синтетический героин". При его употреблении высока вероятность летального исхода», 


— добавили в пресс-службе полиции.


Сейчас супруги под стражей, в отношении их возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотиков).


У новосибирской семьи нашли огромную партию наркотика «белый китаец» (фото)


Справка: «Белый китаец» — опиоидный анальгетик, открыт в 1974 году. В 1970-х он в больших количествах производился в Гонконге. Употребление нового наркотика вызвало большое количество смертей, поэтому он не получил большого распространения. В России впервые появился в 1991 году (по данным «Википедии»).


Последний раз НГС.НОВОСТИ рассказывали о «белом китайце» в 2006 году. Тогда Сибирская оперативная таможня отчитывалась, что таможенники пресекли международный канал поставки наркотиков — по нему синтетический героин отправляли из Голландии. Тогда сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков установили, что синтетический героин в Россию прислал гражданин Греции по интернет-заказу.

Елена Громкова
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

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