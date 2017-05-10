«Форд» c заклинившей коробкой влетел в попутную машину и разделитель на Станционной
У Ford Fiesta заклинило коробку передач — автомобиль влетел в попутную машину, а потом в отбойник и разделитель на ул. Станционной на выезде из Новосибирска.
Авария произошла 10 мая в 4:30 на ул. Станционной напротив новосибирского Экспоцентра. «Ford Fiesta двигался со стороны Новосибирска в сторону Оби в левом ряду. Водитель Fiesta по непонятным причинам сначала бьет в зад попутный Ford Focus, после отлетает в отбойник и врезается в разделитель», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По данным «Автоспаса», в аварии пострадал водитель Ford Fiesta — он рассек голову и повредил колено.
«Водитель "Фиесты" пояснил, что у его автомобиля заклинило коробку передач», — добавили в «Автоспасе».
Аварии, в которых машины врезаются в отбойники, случаются в Новосибирске часто. Недавно по дороге в «Толмачёво» иномарка потеряла управление, врезалась во встречную легковушку и ударилась о два отбойника.
Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus