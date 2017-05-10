Водитель «Тойоты» сбил велосипедиста и объяснил ДТП ярким солнцем

Водитель «Тойоты» сбил велосипедиста, когда поворачивал во двор и был ослеплен солнцем 
Водитель «Тойоты» сбил велосипедиста, когда поворачивал во двор и был ослеплен солнцем 

Водитель «Тойоты», поворачивающий во двор в Заельцовском районе Новосибирска, сбил велосипедиста — причиной аварии автовладелец назвал яркое солнце.


Авария произошла 9 мая в 19:45. «33-летний водитель ехал на "Тойоте Королле" со стороны ул. Тимирязева в сторону 2-й Сухарной. Совершал левый поворот во двор дома № 96 по Сухарной и наехал на велосипедиста, которые ехал навстречу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Водитель «Тойоты» в объяснении сотрудникам ГИБДД написал, что остановился для поворота налево во двор, пропустил 2 машины и начал поворачивать, в этот момент его ослепило солнце и он сбил велосипедиста.


58-летнего велосипедиста увезли в больницу, у него перелом шейки бедра и лучевой кости справа.


Новосибирские водители часто объясняют причину ДТП ярким солнцем, например, в марте в Калининском районе водитель Toyota Crown не заметил сигнал светофора из-за солнца, проехал на красный и спровоцировал аварию.

Ксения Евдокимова
Фото Сергея Ляшко

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