В Новосибирскую область идет небывалая жара с грозами

Летняя жара будет сопровождаться ливнями и грозами

В Новосибирской области в ближайшие три дня погода будет жаркой, но с дождями и ветром.







«Погода по-прежнему остается неустойчивой, вызванной перемещением циклонических систем с запада, юго-запада, с грозами, ливнями, порывистым ветром с силой до 15–19 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Температурный фон в ближайшие 3 дня синоптики ожидают высокий — от 7 до 14 градусов ночью и от 20 до 28 градусов днем.







«Небольшое понижение температуры днем предполагается 13-го числа (в субботу. — Е.Г.) — до 17–22 градусов. По юго-востоку [Новосибирской области] еще могут быть температуры выше», — добавил Ягудин.







Напомним, ранее по долгосрочному прогнозу синоптиков май в Новосибирске ожидался чуть холоднее нормы.