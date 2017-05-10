В Новосибирскую область идет небывалая жара с грозами

Летняя жара будет сопровождаться ливнями и грозами
Летняя жара будет сопровождаться ливнями и грозами

В Новосибирской области в ближайшие три дня погода будет жаркой, но с дождями и ветром.


«Погода по-прежнему остается неустойчивой, вызванной перемещением циклонических систем с запада, юго-запада, с грозами, ливнями, порывистым ветром с силой до 15–19 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температурный фон в ближайшие 3 дня синоптики ожидают высокий — от 7 до 14 градусов ночью и от 20 до 28 градусов днем.


«Небольшое понижение температуры днем предполагается 13-го числа (в субботу. — Е.Г.) — до 17–22 градусов. По юго-востоку [Новосибирской области] еще могут быть температуры выше», — добавил Ягудин.


Напомним, ранее по долгосрочному прогнозу синоптиков май в Новосибирске ожидался чуть холоднее нормы.  

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 9474
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено