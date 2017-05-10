Новосибирцы сняли праздничный салют с высоты птичьего полета

Праздничный салют 9 мая в Новосибирске

Жители Новосибирска сняли праздничный салют в честь Дня Победы с помощью квадрокоптеров и смонтировали красивые видео.





Красивыми видеороликами салюта на 9 Мая поделились с НГС.НОВОСТИ два читателя — Илья Михайлов и Евгений.









Евгений снял с высоты птичьего полета салют в Первомайском сквере, а Илья — салют на набережной Новосибирска.











Больше интересных фото и видео с праздничного фейерверка в День Победы в Новосибирске можно посмотреть в специальной подборке НГС. Также НГС снял фейерверк с крыши бизнес-центра «СитиЦентр».







