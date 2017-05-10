Новосибирцы сняли праздничный салют с высоты птичьего полета

Праздничный салют 9 мая в Новосибирске
Праздничный салют 9 мая в Новосибирске

Жители Новосибирска сняли праздничный салют в честь Дня Победы с помощью квадрокоптеров и смонтировали красивые видео.


Красивыми видеороликами салюта на 9 Мая поделились с НГС.НОВОСТИ два читателя — Илья Михайлов и Евгений.



Евгений снял с высоты птичьего полета салют в Первомайском сквере, а Илья — салют на набережной Новосибирска.



Больше интересных фото и видео с праздничного фейерверка в День Победы в Новосибирске можно посмотреть в специальной подборке НГС. Также НГС снял фейерверк с крыши бизнес-центра «СитиЦентр». 



Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Видео youtube.com, каналы Action Zone (1) и Evgen (2), Александра Ощепкова (3)

Прочтений: 3983
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено