Новосибирцы сняли праздничный салют с высоты птичьего полета
Жители Новосибирска сняли праздничный салют в честь Дня Победы с помощью квадрокоптеров и смонтировали красивые видео.
Красивыми видеороликами салюта на 9 Мая поделились с НГС.НОВОСТИ два читателя — Илья Михайлов и Евгений.
Евгений снял с высоты птичьего полета салют в Первомайском сквере, а Илья — салют на набережной Новосибирска.
Больше интересных фото и видео с праздничного фейерверка в День Победы в Новосибирске можно посмотреть в специальной подборке НГС. Также НГС снял фейерверк с крыши бизнес-центра «СитиЦентр».
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Видео youtube.com, каналы Action Zone (1) и Evgen (2), Александра Ощепкова (3)
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