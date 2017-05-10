После салюта новосибирцы застряли в пробках на основных магистралях

Новосибирцы возвращаются с салюта. Скриншот instagram.com/natuzlik/

Жители Новосибирска, возвращавшиеся с салюта в честь Дня Победы, встали в пробки поздно вечером 9 мая.





«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 4 балла, что на 3 балла выше обычного», — сообщал 9 мая в 22:50 сервис Яндекс.Пробки.







Новосибирцы простояли в пробках на Октябрьском мосту в сторону левого берега, на Большевистской, Ипподромской, на пл. инженера Будагова, Кошурникова, Бориса Богаткова и Немировича-Данченко.











Горожане выкладывали в соцсети видео и фото пробок. Также в соцсетях очевидцы сообщали, что после салюта многие автовладельцы не могли уехать с Михайловской набережной из-за того, что долго не могли снять с сигнализации свои машины.





Забит весь речной,9 мая Публикация от Журавлев Владимир (@vladimir_1202_) Май 9 2017 в 11:22 PDT





Праздничный салют 9 мая начался в 22:00. Главный салют прогремел в Первомайском сквере — 7 минут горожане наслаждались 800 залпами разноцветных «пальм», «пионов», «хризантем».

