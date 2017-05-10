После салюта новосибирцы застряли в пробках на основных магистралях
Жители Новосибирска, возвращавшиеся с салюта в честь Дня Победы, встали в пробки поздно вечером 9 мая.
«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 4 балла, что на 3 балла выше обычного», — сообщал 9 мая в 22:50 сервис Яндекс.Пробки.
Новосибирцы простояли в пробках на Октябрьском мосту в сторону левого берега, на Большевистской, Ипподромской, на пл. инженера Будагова, Кошурникова, Бориса Богаткова и Немировича-Данченко.
Горожане выкладывали в соцсети видео и фото пробок. Также в соцсетях очевидцы сообщали, что после салюта многие автовладельцы не могли уехать с Михайловской набережной из-за того, что долго не могли снять с сигнализации свои машины.
Праздничный салют 9 мая начался в 22:00. Главный салют прогремел в Первомайском сквере — 7 минут горожане наслаждались 800 залпами разноцветных «пальм», «пионов», «хризантем».
Ксения Евдокимова
Скриншот instagram.com/natuzlik/
Фото yandex.ru/maps, instagram.com