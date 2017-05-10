У новосибирцев началась трехдневная рабочая неделя

На этой неделе новосибирцы вышли на работу только в среду
На этой неделе новосибирцы вышли на работу только в среду

Начавшаяся сегодня, 10 мая, рабочая неделя будет короткой — всего 3 дня.


Сократилась эта рабочая неделя из-за выходных в честь 9 Мая. В честь праздника НГС вел онлайн-трансляцию, где новосибирцы рассказывали, как они отмечали День Победы.


По данным Минтруда, в 2017 году у россиян остались длинные выходные с 10 по 12 июня (3 дня — с субботы по понедельник) и с 4 по 6 ноября (3 дня — с субботы по понедельник).


Эта короткая рабочая неделя уже не первая у новосибирцев: горожане работали меньше пяти дней из-за празднования 23 Февраля и 8 Марта.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

Прочтений: 3513
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено