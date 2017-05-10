У новосибирцев началась трехдневная рабочая неделя

На этой неделе новосибирцы вышли на работу только в среду

Начавшаяся сегодня, 10 мая, рабочая неделя будет короткой — всего 3 дня.





Сократилась эта рабочая неделя из-за выходных в честь 9 Мая. В честь праздника НГС вел онлайн-трансляцию, где новосибирцы рассказывали, как они отмечали День Победы.







По данным Минтруда, в 2017 году у россиян остались длинные выходные с 10 по 12 июня (3 дня — с субботы по понедельник) и с 4 по 6 ноября (3 дня — с субботы по понедельник).







Эта короткая рабочая неделя уже не первая у новосибирцев: горожане работали меньше пяти дней из-за празднования 23 Февраля и 8 Марта.

