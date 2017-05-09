Над Новосибирском прогремел праздничный салют

Над Новосибирском прогремел праздничный салют (фото)

Вечером 9 мая в честь 72-й годовщины Победы в Новосибирске запустили 7-минутный фейерверк.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, праздничный салют начался на 10 минут позже заявленного времени — в 22:00. В Первомайском сквере он стартовал под крики толпы «Ура!» и продлился 7 минут под вой автосигнализаций.


Задрав голову к небу, горожане наслаждались 800 залпами разноцветных «пальм», «пионов», «хризантем» и других изделий. Как и обещали пиротехники, в этом году новосибирцам показали долгоиграющий салют — некоторые изделия «висели» в воздухе около 3 секунд, тогда как обычные — не более 1,5 секунд. Лучшей точкой для наблюдения праздничного фейерверка стала площадь Ленина — к вечеру на ней собрались тысячи новосибирцев. По окончании они устремились к автобусным остановкам и в метро.


Над Новосибирском прогремел праздничный салют (фото)


Напомним, День Победы в этом году отметили парадом, выставками и различными патриотическими акциями — в течение всего дня НГС.НОВОСТИ вели онлайн-репортаж с разных точек праздника. В ближайшее время на нашем сайте появится отдельный фоторепортаж из лучших фото и видео праздничного салюта.

Кирилл Шматков
Фото Александра Агафонова

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