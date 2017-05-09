В Новосибирске забили фонтаны





Фото Густаво Зырянова







В Новосибирске забили первые фонтаны. В центре вода появилась и в самом старом городском фонтане в Первомайском сквере, и в одном из последних построенных в городе — фонтане в сквере на ул. Орджоникидзе.





Как, впрочем, заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ, фонтан в Первомайском сквере дал течь — вода из него просачивается на мостовую.







Фото Кирилла Шматкова







Ранее начальник МКУ «Городской фонтан» Александр Сумин обещал, что большинство городских фонтанов должны заработать как раз к 9 Мая. Для того чтобы их запустить, на части объектов пришлось провести основательные ремонтные работы. Например, был заменен силовой кабель, от которого запитан фонтан «Мишка» (также расположен в Первомайском сквере).







Он пояснил, что как раз для подготовки фонтанов к работе в Первомайском сквере появилась траншея. Специалисты «Горфонтана» сейчас меняют силовой кабель до фонтана «Мишка», который запитан от главного фонтана в сквере. Все работы специалисты планируют завершить 14 мая.





Как пообещал Александр Сумин, последний по счету в этом сезоне фонтан на Михайловской набережной традиционно запустится 1 июня.





Ранее НГС.НОВОСТИ уже писали о том, что о время подготовки фонтанов к работе специалисты «Горфонтана» извлекли из них порядка 4 кубометров мусора.

