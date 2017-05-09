В Новосибирске забили фонтаны


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


В Новосибирске забили первые фонтаны. В центре вода появилась и в самом старом городском фонтане в Первомайском сквере, и в одном из последних построенных в городе — фонтане в сквере на ул. Орджоникидзе.


Как, впрочем, заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ, фонтан в Первомайском сквере дал течь — вода из него просачивается на мостовую.


Фото Кирилла Шматкова
Фото Кирилла Шматкова


Ранее  начальник МКУ «Городской фонтан» Александр Сумин обещал, что большинство городских фонтанов должны заработать как раз к 9 Мая. Для того чтобы их запустить, на части объектов пришлось провести основательные ремонтные работы. Например, был заменен силовой кабель, от которого запитан фонтан «Мишка» (также расположен в Первомайском сквере).


Он пояснил, что как раз для подготовки фонтанов к работе в Первомайском сквере появилась траншея. Специалисты «Горфонтана» сейчас меняют силовой кабель до фонтана «Мишка», который запитан от главного фонтана в сквере. Все работы специалисты планируют завершить 14 мая.


Как пообещал Александр Сумин, последний по счету в этом сезоне фонтан на Михайловской набережной традиционно запустится 1 июня.


Ранее НГС.НОВОСТИ уже писали о том, что о время подготовки фонтанов к работе специалисты «Горфонтана» извлекли из них порядка 4 кубометров мусора.

Стас Соколов
Фото Густаво Зырянова (1), Кирилла Шматкова (2)

Прочтений: 4574
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено