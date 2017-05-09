На привокзальной площади открылся ресторан без официантов с безлимитным пловом





Создатели «Таверны» решили ничего не менять в интерьере доставшегося им ресторана. Фото Стаса Соколова





В помещении бывшего ресторана «Тимьян» (Вокзальная магистраль, 1) заработало заведение под названием «Таверна». «Тимьян» начал работать в 2014 году, однако уже в 2016 году владельцы выставили его на продажу. В конце прошлого года ресторан был закрыт — его помещение частично использовалось для квестов.







Как сообщил совладелец «Таверны» Максим Коротких, инициатором проекта стал предприниматель Александр Войтов (в прошлом создатель службы доставки «Харакири», сейчас совладелец медицинского центра Luxmedica и «Городского центра медосмотра», службы доставки готовых блюд «Просто еда» и еще целого ряда бизнесов).







«Таверна» будет пытаться завоевать публику сочетанием цен столовой и ресторанной подачи. Фото Стаса Соколова





Как признался Коротких, владельцы «Таверны» решили практически ничего не менять в интерьере «Тимьяна», сосредоточившись на еде и новых технологиях ее продажи. В отличие от обычного ресторана, в «Таверене» нет официантов. Заказы принимаются через цифровые терминалы (такие же используются сейчас в заведениях сети «Макдоналдс), после чего готовый поднос нужно забрать со стойки самостоятельно. При этом, как утверждает Коротких, качество и подача блюд будут соответствовать ресторанным стандартам.







Фото Стаса Соколова





Еще одной особенностью заведения должна стать ежедневная смена состава блюд в меню.







При этом цены в «Таверне» сегодня находятся на уровне столовых. Так, как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, салаты из сегодняшнего меню стоят от 20 до 80 руб., супы — от 45 до 80 руб. Самое дорогое блюдо (буженина из говядины с брусничным соусом 80/50 г) стоит 115 руб.







Фото Стаса Соколова





Низкие цены создатели объясняют наличием уже работающей фабрики-кухни, которая позволяет снабжать заведение полуфабрикатами высокой степени готовности, что снижает издержки и увеличивает скорость обслуживания.







Кроме того, как сообщил Коротких, по выходным в «Таверне» сейчас можно есть плов без ограничений по 149 руб. на человека.







Несмотря на то что статистика фиксирует неуклонное сокращение покупательской способности жителей Новосибирска, местные рестораторы продолжают открывать новые заведения. Так, в апреле у компании Дениса Иванова заработала в центре закусочная «Пельмениssimo». Кроме того, как сообщили в компании, еще одно крупное заведение должно открыться летом в офисном здании на Ленина, 12 (на месте закрывшегося ресторана «Самарканд»). А на прошлой неделе в ТРЦ «Аура» заработало кафе сети «Шикари» — нового проекта корпорации «Росинтер» («Планета Суши» и Il Patio).